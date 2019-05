Jøran Kallmyr: - Hun satte bare på sin egen vask

Ble grillet om au pair-saken i Politisk kvarter.

Onsdag slapp Aftenposten nyheten om at justisminister Jøran Kallmyrs filippinske au pair, ifølge UDI, hadde jobbet ulovlig for Kallmyr.

UDI avslo 9. mai hennes søknad om midlertidig oppholdstillatelse - og 10. mai måtte hun reise fra Norge.

Au pairen flyttet inn hos Kallmyrs familie før hun hadde fått svar på sin søknad, noe som ifølge UDI ikke er lov.

- Etter at du har levert søknad om oppholdstillatelse for au pair, må du vente på svar før du kan flytte til vertsfamilien din, står det i UDIs regelverk.

- Satte bare på sin egen vask

Kallmyr fastholdt at hun ikke jobbet noe for familien i denne mellomperioden da han deltok i Politisk kvarter på NRK fredag.

'– Vi brukte et av landets største au pair-byråer fordi vi vet at det er et kronglete regelverk på dette området. Byrået fortalte at den faste praksisen når au pairer bytter vertsfamilier, er at de flytter inn før tillatelsen er i orden og bor der som en gjest, forklarte Kallmyr.

- Hun satte bare på sin egen vask, svarte Kallmyr på direkte spørsmål fra programleder Bjørn Myklebust.

Klager på UDI-vedtak

Kallmyr fortalte at de ga henne lommepenger og mat i denne perioden, samt tilgang til alle husets fasiliteter.

Torsdag valgte au pairen å påklage UDI-vedtaket.