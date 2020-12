Jubler for avlyst nyttårsfyrverkeri i Oslo: - Bør forbys helt

Årets nyttårsfeiring blir nokså fargeløs i Oslo sentrum, men til desto mer glede for en stor gruppe av hovedstadens okkupanter.

- Først og fremst har jeg full forståelse for at mange ikke synes dette er OK. Spesielt i år kunne vi trengt en feiring, en ny start, og håpet på bedre tider. Sånn sett er det trist om vi tenker kun på oss mennesker, sier president i Den norske veterinærforeningen (DNV), Torill Moseng, til Nettavisen.

Det var mandag Bymiljøetaten annonserte at årets nyttårsfyrverkeri i Oslo er avlyst på grunn av hensyn til smittevern.

- Det er gjort en vurdering på om arrangementet kunne ivaretas innenfor smittevernreglene og de rådene som i dag foreligger, men kommunen kan ikke se hvordan dette skulle avvikles uten at det fører til ansamlinger av folk og større fare for smitte, skriver Bymiljøetaten i en pressemelding.

Nettavisen har tatt kontakt med Bymiljøetaten med spørsmål blant annet om hvorfor det ikke hadde vært mulig å ha fyrverkerishow hvis folk holder seg hjemme. De har også fått spørsmål om det vurderes innstramminger utenfor Ring 2, og Bymiljøetaten sier de skal komme tilbake med et svar.

- Hvis man skal se positivt på det

Senest i oktober tok MDG og SV til orde for å stanse all fyrverkeri i Oslo kommune på nyttårsaften som fast regel, og ikke et korona-unntak, inkludert å skrote fyrverkerishow fra havnebassenget utenfor rådhuset.

Fra før av er det forbudt for privatpersoner å sende opp fyrverkeri innenfor Ring 2 i Oslo. Kommunen jobber dog med en idé for å markere nyttåret som er mer i tråd med smittevernreglene.

- Men om man skal se positivt på det, noe vi må gjøre i disse tider, vil det være mye bedre for dyrene rundt midnatt i Oslo i år. Det vil gi mindre stress, forteller Moseng og legger vekt på at veterinærforeningen har tatt til orde for å forby all privat oppskytning av fyrverkeri.

Enn så lenge kan nemlig kommunene bestemme og tilrettelegge selv, men DNV mener reglene burde være sentralstyrt og at det kun er offentlig oppskytning av fyrverkeri.

Les også: Denne feilen gjør mange hundeeiere på nyttårsaften

- Ender ofte tragisk

- Årsaken er enkel: Veldig mange av dyrene våre har utfordringer både på nyttårsaften og i dagene før og etter. Det er ikke bare snakk om kjæledyr og hest, men også fugler og annet vilt får en skikkelig stor stressituasjon. Det ender ofte med en del tragiske utfall, hester som bryter seg ut og skader seg - og i verste fall dør - er bare et eksempel, forklarer Moseng.

Hun forteller at DNV, som dyrenes advokater, i bunn og grunn oppfordrer folk til ikke å bruke fyrverkeri.

- Men så må vi jo prøve å balansere slik at vi kan leve sammen - både to- og firbeinte. Derfor har vi vært glade for at det har vært forutsigbar oppskytning for eksempel i de store byene. Da vet man som heste- og kjæledyrseier når det skjer og kan ta forholdsregler for å beskytte dyrene mest mulig, sier Moseng.

Dermed vil årets nyttårsfeiring bli mye roligere for våre firbeinte venner i Oslo, noe presidenten ser på som godt for dyrevelferden.

- Men det aller viktigste for oss er fortsatt å ha en forutsigbar oppskytning generelt, ikke bare denne nyttårsaften. Da bør det ikke være lov som privatperson å skyte opp raketter, poengterer hun.

Les også: Nyttårsaften kan bli et mareritt for hunden - disse grepene kan gjøre det mye bedre

Dette bør du gjøre

Moseng sier at selv om man ikke bor i en storby, har man likevel mye vilt og dyr rundt seg. I verste fall kan stressituasjonen føre til at dyr som har hatt tunge vintre dør.

- Vi vet også at dette gjelder svært mange kjæledyr, som i større eller mindre grad lider av lydfobi. Det er en veldig unaturlig situasjon for dem, og situasjonen blir også ofte forsterket da det kan være en annen stemning på nyttårsaften som kan gjøre dyrene usikre, forklarer veterinæren.

Hun har først og fremst ett viktig råd til de som har en firbeint venn å ta hensyn til: Ta kontakt med veterinæren din.

- Da får du de rådene du trenger for å forholde deg til nyttårsaften. Det er i tillegg viktig å være tidlig ute for å hjelpe bestevennen din. Det beste er egentlig å ta dyrene vekk fra situasjonen, et sted uten oppskytning, eller reise bort, forklarer Moseng.

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar