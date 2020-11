Juks-påstander: - Vi vet at Trump selv mener tapere er noen ynkelige vesen

- Dette er bare en måte å unngå taper-stempelet på. Han finner på alle mulige triks, sier historieprofessor om Trumps juks-påstander.

President Donald Trump vil kanskje få nådestøtet allerede fredag, dersom Joe Biden sikrer seg nok valgmenn til at mediene erklærer ham som USAs neste president.

President Trump har åpenbart innsett at det kan gå mot valgnederlag. Senest torsdag kveld talte han direkte til det amerikanske folk fra Det hvite hus.

Nok en gang fremmet han grunnløse og udokumenterte beskyldninger om valgjuks.

- Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg helt klart. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan det hende jeg taper, sa Trump.

Trump har hevdet gjentatte ganger at Demokratene forsøker å stjele valgseieren fra ham.

- Dette er patetisk

De store mediene i USA har påpekt at det ikke er framlagt ett eneste bevis som støtter opp under påstanden til presidenten. Presidenten får også flengende kritikk fra en rekke republikanske partifeller.

Professor Geir Lundestad ved Universitetet i Oslo, som har fulgt amerikansk politikk i mange tiår og skrevet en rekke bøker om temaet, omtaler Trump som patetisk.

- Det Trump mener med ulovlige stemmer, er at stemmer skal telles på valgdagen, og at poststemmer som telles etter valgdagen, er ugyldige. Det er det ingen belegg for å si. Poststemmer har blitt brukt i USA i lange tider, sier Lundestad til Nettavisen.

- Det er ikke noe galt med poststemmer. Dette er bare en måte å unngå taper-stempelet på. Han finner på alle mulige triks. Høyesterett har erklært at det er lovlig å telle poststemmer i Pennsylvania tre dager etter valgdagen. Dette er patetisk, sier Lundestad.

- Dette er en mann som nekter å tape og finner på alle slags triks. Vi vet at han mener tapere er noen ynkelige vesen. Når han nå selv ender opp som en taper, er det et forferdelig psykologisk nederlag for ham, sier professoren.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har overtatt ledelsen i Georgia, ifølge CNN og nyhetsbyrået AP. Vinner han der, vil det kunne avgjøre presidentvalget. Foto: Carolyn Kaster (AP)

- Vil han gratulere Biden med seieren?

Trump har gått til søksmål mot flere delstater i forbindelse med håndtering av forhåndsstemmer. Et Trump-søksmål er allerede blitt avvist i delstaten Michigan.

- Hva slags bråk får vi se framover nå?

- Han kommer mest sannsynlig til å tape alle rettssaker, og domstolene kommer nok til å avvise de fleste sakene. Nå er det en rekke små spørsmål om hva som skjer videre. Kommer han til å gratulere Biden med seieren? Kanskje ikke. Vil han møte opp på innsettelsesseremonien 20. januar. Tja, vi får se. I realiteten er dette presidentvalget stort sett avklart, sier Lundestad.

Tradisjonen tro inviterer sittende president den påtroppende presidenten til et møte i Det hvite hus en gang før maktoverføringen, slik Barack Obama gjorde med Donald Trump høsten 2016.

- Han kommer ikke til å behandle Biden så godt som Obama behandlet ham, sier Lundestad.

Rød luftspeiling

På selve valgdagen fremsto det som at Trump hadde en enorm ledelse i enkelte delstater, deriblant Pennsylvania. Men etter hvert som poststemmene blir opptelt, vipper ledelsen stadig mer i Bidens favør. Fenomenet omtales som en rød luftspeiling (red mirage), at det framstår som at Republikanerne er vinnerne på selve valgnatten, mens det i realiteten er Demokratene som har fått flest stemmer etter at alle poststemmer og forhåndsstemmer er opptalt.

- Det blir ikke noe valgskred for Biden, men jeg tror det blir en klar seier. Vi har nok blitt lurt av psykologien her. Det var nok en red mirage i Pennsylvania og Wisconsin, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til Nettavisen.

Hele problemstillingen rundt poststemmeavgivning har blitt politisert ved at Trump selv har advart sine velgere mot å avgi stemmer via posten. Demokrater har på sin side vært tilhengere av poststemmeavgivning og forhåndsavstemming, ettersom det er mer smittevernvennlig enn å stå i en folketett kø på valgdagen.

Valget i Pennsylvania har vist at et overveldende flertall av poststemmene og forhåndsstemmer er Biden-stemmer.

- Utropt som vinner på fredag?

Løkke anslår at Biden blir utropt som vinner i nær framtid.

- Jeg tror Biden tar Georgia med en knapp margin, og Pennsylvania er jeg nesten helt sikker på at Biden vinner. Nå er det bare et spørsmål om når Biden blir utropt som vinner. Det kan kanskje skje allerede i dag, sier Løkke.

Trump begynte å fremme beskyldninger om valgfusk flere måneder før valget i det hele tatt ble avviklet. Og allerede i vinter, i starten av koronapandemien, begynte han å så tvil om gyldigheten til poststemmer.

- Hvor er republikanerne?

En hel rekke republikanske politiker har tatt avstand fra presidentens uttalelser, og påpekt at stemmeopptelling er en del av den demokratiske prosessen.

Enkelte partitopper i Det republikanske partiet, som antagelig vil stille som presidentkandidater i neste runde, har derimot forblitt tause. I hvert fall inntil presidentsønnene gikk til frontalangrep på torsdag.

Nikki Haley og Tom Cotton antas å være blant framtidens ledere i Det republikanske parti. Trump-sønnene gikk torsdag kveld hardt ut mot partitoppene og krevde støtte til president Trumps påstander om juks og svindel.

«Hvor er republikanerne? Vis litt ryggrad. Bekjemp denne svindelen. Våre velgere vil aldri glemme dere hvis dere er sauer,» skrev Eric Trump på Twitter på torsdag.

Samme kveld skrev eldstebror Donald Trump jr. følgende på Twitter:

«Den fullstendige mangelen på handling fra nesten alle de håpefulle 2024-republikanerne, er ganske utrolig. De har den perfekte plattformen til å vise at de er villige og i stand til å kjempe, istedenfor å bøye seg for medie-mobben,» skrev han.

Bare noen minutter senere postet både Haley og Cotton hver sin melding på Twitter hvor de helgarderte seg med forsiktig støtte til Trump.