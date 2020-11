Jula ble avlyst: Nå er det bare spøkelser igjen i Gamle Raadhus

Restauratør Jørn Lie frykter at Oslo vil bli spøkelsesby også etter korona. - Nå er det mange som sliter ikke bare økonomisk, men også psykisk, sier han.

- Det er garantert mange serveringssteder som vil dukke under. Det er begrenset hvor lenge du kan dytte kostnadene foran deg, sier Jørn Lie.

10. november ble hovedstaden sosialt nedstengt nærmest over natta, og serveringsstedene fikk skjenkestopp. Julebordsesongen var i gang, men nå er den foreløpig blitt avlyst. De fleste restaurantene har stengt dørene.

Lie er fortvilet. Sammen med Eirik Lillebø driver han restaurantene Gamle Raadhus i Kvadraturen. Dette er en populær restaurant spesielt i julebordsesongen, kjent for god mat og spøkelser i kjelleren. - Flere ansatte vil ikke jobbe i kjelleren. De sier de ser menn i hvite frakker der, sier Lie. Flere av de som er på guidede spøkelsesturer i Oslo, ender gjerne opp her nede.

Krysser fingrene for jul i desember

De siste årene har de åpnet Vaaghals og Code i Barcode i Bjørvika. Også de restaurantene er stengt på grunn av korona.

- Da vi fikk nedstengning i mars, så sa vi «takk og lov for at det ikke var i jula», men nå har vi fått det i jula også, sier han når Nettavisen møter ham i et tomt Gamle Raadhus Restaurant.

Etter gjenåpning i mai har restauranten drevet med 40 prosent kapasitet og flere ansatte på jobb, for å imøtekomme korona-pålegg til bransjen, og det i et Oslo preget av tomme kontorbygg og lite aktivitet på kvelden. Det har vært underskudd gjennom hele året. Støtteordninger har ikke klart å kompensere for strengere restriksjoner og færre kunder. Nå skulle de tjene inn 3/4 deler av årets omsetning på julebord. Sårt trengte penger etter et tøft år. Istedenfor er det tomt i restaurantene.

Lie krysser fingrene for at de kan åpne for julebord i begynnelsen av desember, og at kundene kommer.

- Nå blir det nedstengt i tre uker. Men det kommer en tid etterpå, fra 1. desember til 24. desember, som er det håpet vi har, sier han.

- Går på psyken løs

Han er langt fra alene. Det har vært en knallhardt år for 17.000 mennesker i utelivsbransjen i Oslo. Rundt 90 prosent av dem er permittert. Mange er unge med relativt lave faste lønninger og lite oppsparte midler.

- Her er det mange unge mennesker som elsker jobbene sine. Lange perioder uten jobb og med usikkerhet rundt økonomien gjør noe med psyken. Veldig mange sliter nå, sier Lie.

- Vi, som er veletablerte klarer oss alltid. Vi har familie og venner her, sier kollega Lillebø og forteller at mange av de ansatte i Gamle Raadhus er unge, nyutdannede som nettopp har flyttet til Oslo.

- De har flyttet til Oslo for å jobbe her. Jobben er den nye familien deres. Nå er det borte, sier Lillebø.

Stille ...

Gjennom 2020 har det gått fra ille til verst for restaurantene i Oslo sentrum. Da koronapandemien stengte ned Oslo i mars, hadde selskapet penger på bok fra et godt 2019.

I mai kunne de åpne opp igjen med restriksjoner som gjorde at 60 prosent av sitteplassene ble borte. Samtidig måtte de ha nok folk på jobb til å følge smittevernreglene som ble innført.

Gjennom hele sommeren og høsten jobbet mange på hjemmekontor fremfor å reise til kontoret i sentrum. Det har lagt en sterk demper på serveringsstedene i sentrum som er avhengig av alle som jobber i Oslo, men bor utenfor bykjernen.

Alle disse serveringsstedene hadde håpet på julestemning og god inntjening i desember. Istedenfor har det blitt svarte natta.

... før stormen

Julebordsesongen er helt avgjørende for mange utesteder i Oslo, og 10. november ble den avlyst nærmest over natten.

Restaurantene til Lie og Lillebø hadde forberedt travle dager. Mat og drikke var kjøpt inn og personalet var klare til å jobbe. De skulle ønsket at kommunen hadde gitt dem et varsel i forkant, slik at de kunne vært forberedt på nedstengning. Det kunne de ha spart mye penger på. Penger de ikke har fordi et tøft 2020 allerede har tæret på reservene.

Kompensasjonsordningene denne gangen er dårligere enn i mars. Både fordi Nav tok lønnskostnadene etter fem dager, men også fordi pengene kom raskt.

Les og se video: Regjeringen kommer med nye tiltak

- Nå må vi vente til januar med å søke om støtte for september til desember. Mange serveringssteder har ikke likviditet til å klare seg, og bankene gir ikke nødvendigvis lån til et selskap som allerede har dårlig likviditet fra før, sier Lie.

Personlig mener han at nedstengningen av utelivet i Oslo ikke hadde vært nødvendig, siden smitten i stor grad har skjedd på private tilstelninger og fra gjestearbeidere som har kommet til Oslo fra utlandet, uten å gå i karantene.

Han håper at regjeringen kan gi bedriftene og ansatte i bransjen støtteordninger som er gode nok til at Oslo sentrum ikke vil forbli en spøkelsesby også etter at koronarestriksjonene er over.

Reklame Drømmehelg: Fylte 40 og ble millionær med farsdagsgaven