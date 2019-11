Julebordet skal være en fest for alle

Julebordet står for døren. Med enkle grep kan festen bli en hyggelig fest for alle.

En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at cirka 300.000 arbeidstakere velger å takke nei til julebord og andre sosiale arrangement på jobben.

Overstadig fyll og følelsen av å være sosialt ekskludert er to viktige årsaker.

Les også: Ett parti har kjøttfritt julebord, og to partier har fri skjenk. Kan du gjette hvilke?

Selv var jeg vitne til en gjeng på et utested forrige desember, der sjefen selv var synlig beruset og helte nedpå vin rett fra flasken. Da var klokken litt over midnatt og utestedet burde satt en stopper for skjenkingen. Dette er et vanlig scenario på julebord med jobben - dessverre.

I en undersøkelse vi gjorde i 2018 kom det frem at en av tre synes det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner.

Andelen har vært stabil siden 2015, da samme spørsmål ble stilt. Samme undersøkelse viste at 47 prosent hadde drukket seg beruset, 68 prosent hadde kolleger som drakk seg beruset, mens 36 prosent sa det samme om egen leder, og 12 prosent hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Fokuser på mat og hygge

Hva skal til for å lage en fest som blir hyggelig for alle?

Én løsning kan være å lage egne retningslinjer for bruk av alkohol i jobbrelaterte situasjoner. De som arrangerer julebordet bør også legge opp til en fest med mindre fokus på alkohol, og mer på maten og sosial hygge som inkluderer alle. Drikketilbudet bør være variert og med gode alkoholfrie alternativer - så vel som alkoholholdige.

Les også: Unge velger alkoholfritt

Se opp for overskjenking

Arbeidsgivere som legger julebordet til et utested, bør være klar over at det kan foregå overskjenking, selv om de som står bak disken skal ha fått grundig opplæring.

Storinnrykket av folk kan gjøre det vanskelig for de som jobber i baren å holde oversikt. Det er heller ikke alltid lett å se hvem som allerede har drukket rikelig på jobbens «vorspiel».

Sjefen er rollemodell

Derfor er det viktig at sjefen og den enkelte ansatte tar et ansvar for at fylla ikke tar overhånd. Arbeidslivets spilleregler gjelder også på fest - også når den er lagt til et utested.

Les også: Når bestefar drikker seg full

Som sjef bør du være en god rollemodell. Si tydelig ifra dersom en medarbeidere trår over grensen for hva som er greit. Da sørger du også for å ivareta arbeidsplassens omdømme, sikkerhet og arbeidsmiljø.

Med disse forutsetningene ivaretatt burde julebordet bli en fest - for alle.

Fem gode råd: