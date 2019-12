Julens ensomhet

Mitt første møte med jul i Norge var da jeg kom hit for 26 år siden. Jeg kom fra Iran, et lukket religiøst land avskåret fra verden, og hadde en forestilling om at folk feiret og danset på diskotek julaften.

Jeg glemmer aldri hvordan jeg og min vietnamesiske venninne som jeg var blitt kjent med på asylmottaket, vandret til Oslo sentrum på julaften i minusgrader for å oppleve byen.

De ville gatene i Oslo sentrum

Vi gikk vill i bakgatene til Dronningensgate og ble forvekslet med utenlandske prostituerte av en mann. Deretter ruslet vi gjennom en folketom by og søkte ly i en enda mer folketom sentralstasjon for å tine opp og varme oss.

Der på benkene satt vi sammen med en eldre, koselig og ensom nordmann som slo av en prat og spurte hvor vi kom fra. Da jeg forklarte at jeg kom fra Iran, fortalte han om et glamorøst Iran han hadde besøkt som sjømann før revolusjonen.

Å høre ordene om Iran fra nordmannens munn, ga meg så mye hjemlengsel at jeg fikk tårer i øynene.

Som innvandrer hadde jeg ingen anelse om hvordan julen feires i Norge. Mens årene gikk, spaserte jeg hvert år på julaften forbi norske naboers leiligheter og kikket inn.

Lærte ved å titte inn av vinduene

Det var pyntet med nisser og andre røde ting overalt, og diverse matretter så ut til bli servert. Som innvandrere lærte vi etter hvert å hamstre mat også for et par dager. Men det var nesten det eneste vi visste om juletradisjoner. Vi feiret det med pizza og mange gode filmer på TV.

Mitt virkelige møte med norsk jul var først etter ti år i Norge da jeg fikk norsk kjæreste. Det var som om porten til en ny verden hadde åpnet seg og jeg hadde fått inngangsbillett til inkludering i et norsk hjem.

- Det var en gang jeg trodde folk feiret og danset på diskotek på julaften, skriver Mina Bai. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Den skjulte mandelen og tsjekkoslovakiske nøtter

Jeg lærte om den skjulte mandelen i grøten og grøtskålen som ble satt ut ved døra. Jeg ante ikke at å se «Tre nøtter til Askepott», den dubbede filmen fra gamle Tsjekkoslovakia, om formiddagen hadde så stor rolle i juletradisjonen.

Det var da jeg for første gang spiste medisterpølse og ribbe, og fant ut at det er nødvendig å skylle det ned med akevitt. Ved juletreet fikk jeg vite hvorfor man trengte navnemerking på gaver. Det lå så mange presanger under juletreet.

Inkluderingsglede

Jeg var så glad for å bli inkludert at jeg husker jeg ikke bare hadde kjøpt en gave til kjæresten, men også et par ekstra. Det var både morsomt og pinlig. Som om jeg ville gjøre opp for alle de årene jeg ikke hadde noen å gi noen julegave til.

Filmen «Notting Hill» så ut til å være en del av juletradisjonen, selv om jeg hadde sett den før, med hunden snorkende på sofaen og fyr i peisen, føltes det som om jeg var på en annen planet.

Man hører mye om ensomhet i julen. Det spiller ingen rolle om man er norsk eller innvandrer. Ensomhet er slitsomt for mennesker, inkludering er superviktig.

Men det betyr ikke at man skal gå ut og jakte på et ensomt menneske og plassere vedkommende ved julebordet som en slags statist. Det dreier seg om å ha et nettverk av mennesker man bryr seg om og vil inkludere.

Mange innvandrere mangler et slikt nettverk, de har forlatt alt, familie og venner.

Raushet blir aldri glemt

Selv om inngangen til det norske samfunnet gjennom jobb, kurs, utdanning er viktig, er det også viktig å slippe dem inn i norske tradisjoner og norske hjem. Det betyr mye dersom noen tar deg inn i hjemmet sitt og er villig til å inkludere deg i denne spesielle tiden som kollega, studiekamerat eller nabo.

Det er kanskje det beste integreringsarbeidet som finnes, og det trenger verken statens hjelp eller spesielle budsjetter.

Alt som trengs er et varmt hjerte og et åpent hjem.

Jeg har fått dette etter mange år i Norge, men hvert år ved denne tida tenker jeg på mitt gamle jeg vandrende gjennom Oslos snødekte gater med min vietnamesiske venninne, ensom, retningsløs og bortkommen.

Rausheten ved at noen tar deg inn, blir aldri glemt.

Ønsker alle en riktig god jul.