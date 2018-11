Juleposten: Her er dato-garantien fra Posten og PostNord

Både Posten og PostNord garanterer å få frem juleposten i tide - om du overholder fristen. Men for noen begynner det å haste allerede nå.

Sender du pakker før 16. desember, garanterer Posten at pakkene kommer fram til jul. Merk deg at garantien gjelder pakker som sendes i Norge.



Skal du sende pakker til andre deler av verden, gjelder andre datoer.

Garanti fra Posten:

For Norden er fristen 13. desember. For resten av verden har Posten denne oversikten med frister for hvert enkelt land:



For enkelte land begynner du allerede nå å få det travelt før pakkefristen går ut: USA er 23. november, og mange land også i Europa har sendefrister i begynnelsen av desember.

Pressesjef John Eckhoff forteller at julerushet de siste årene har blitt sparket i gang med Black Friday. I år er den store handledagen lagt til nettopp 23. november.

Garanti fra PostNord:

Også dansksvenske PostNord gir garantidato:

- Garantidatoen vår er fredag 14. desember. Da når du alle postnumre i Norge, inkludert øde steder hvor vi har levering én dag i uken. Skal man sende eller hente pakke på sentrale strøk opererer vi med 16. desember, sier kommunikasjonsjef Bjørn Thorvaldsen i PostNord til Nettavisen.

Thorvaldsen sier at problemene før julen 2017 skyldtes ekstrem volumvekst innen netthandel.

- Vi har iverksatt en rekke tiltak i år, og har jobbet og jobber med dette kontinuerlig, sier han. Blant annet har selskapet økt kapasiteten betydelig.

- Det blir meget spennende de neste ukene! konstaterer han.

Starter med Black Friday



Pressesjef Eckhoff i Posten Norge sier at julesendingene starter allerede etter Black Friday, som i år er 23. november.

- Likevel er erfaringsmessig årets volumtopp cirka 20. til 22. desember. Det tyder på at folk er ganske flinke – tross alt – til å følge vår oppfordring om å få julegavene av gårde innen 16. desember, sier Eckhoff og legger til:

- Er du skikkelig seint ute har vi for øvrig ekspressprodukter, sier Eckhoff men presiserer at det krystallklare rådet er: Send innen 16. desember.

Skulle du være sent ute, så har Posten flere ekspressprodukter, men da er prisene noe annet. Som eksempel: En pakke opp til én kilo koster 372 kroner til USA. Ekspress koster 1328 kroner.

Tips før du sender



Eckhoff minner også om å merke og pakke julegavene godt.

Hvert år får Postens egen julegavedetektiv en betydelig jobb med å finne riktig mottaker av julegaver. I fjor ønsket Posten blant annet å finne Mathea (les egen sak). Den glade sjuåringen ble funnet med hjelp fra Nettavisen, men for å unngå at pakken blir borte:

Sjekk riktig adresse. Mer enn ti prosent av all posten i Norge er feiladressert, og andelen øker på grunn av årlig gjenbruk av gamle adresselister.

Sjekk at Posten har registrert korrekt adresse på deg og din familie. Det kan du gjøre her.



Sjekk at du har pakket godt nok. Posten håndterer hvert år flere hundre julepakker som er ramlet ut av emballasjen.

Legg ved en privat adresselapp på avsender og/eller mottaker også inni pakken, i tilfelle adressekortet faller bort.

Hvis du forhåndsbestiller porto på nett, sparer du minimum 10 prosent per pakke. Det kan du gjøre her.

Du kan også laste ned Postens sporingsapp og følge med på hvor pakken er.

