20 år gamle Julie Vik ble sjokkert da hun oppdaget at hun var blitt brukt i markedsføringen av telefonsex. Datatilsynet reagerer.

– Beklager at jeg sender deg melding, men jeg vil bare si ifra at jeg har sett et bilde av deg som blir brukt i en telefonsex-tjeneste. Så jeg bare lurte på om du driver med det?

Denne meldingen fikk en intetanende Julie Vik i sin Instagram-innboks fra «Erik», en tilfeldig mann hun aldri har hatt kontakt med tidligere.

– Hei! Hva slags bilde er dette? Jeg driver ikke med noe slikt, nei, svarte Vik på meldingen.

Det hele startet med at en kvinne tilknyttet telefonsex-tjenesten via Messenger tilbød «Erik» en samtale med «Connie». Nettavisen har sett samtaleloggen mellom de to, men har valgt å anonymisere mannen etter hans eget ønske.

«Erik» spurte om han kunne få se et bilde av «Connie», som visstnok skulle være tilgjengelig for telefonsex. Problemet er bare at «Connie» ikke eksisterer. Bildet som «Erik» fikk tilsendt var av Julie Vik, og er hentet fra hennes Instagram-profil.

MESSENGER: Slik ble Julie brukt i samtalen om telefonsex. Foto: Skjermdump (Messenger)

Kort tid etterpå innså «Erik» hvor han hadde sett «Connie» før, og valgte å melde ifra til Vik på Instagram:

MELDING: Denne meldingen fikk Julie Vik på sin Instagram-konto. Foto: Skjermdump (Instagram)

– Det er kvalmt å tenke på, sier Vik til Nettavisen.

Familiemiddag

– Det er min lillesøster som har tatt bildet, med familien min på restaurant. Det er en ganske fin stund bak dette bildet, og da er det litt ekkelt å tenke på at det blir brukt i en sånn sammenheng, og at man har så lite kontroll. Jeg velger jo å være åpen på sosiale medier, men at det skal bli brukt på den måten, man tenker jo ikke på at sånt kan skje.

I motsetning til kjendiser som i noen tilfeller blir misbrukt i markedsføring er ikke Vik kjent for allmennheten, men hun har over 22.000 følgere på en offentlig Instagram-profil, og har ellers en helt vanlig jobb i Oslo.

– Jeg blir jo redd for at folk i min familie eller som kjenner meg har fått dette bildet, og bare tenkt at dette er noe jeg driver med under et annet navn. Det er veldig ekkelt å tenke på, sier Vik til Nettavisen.

Hun ønsker å dele sin historie for å advare andre norske jenter. Hun tror ikke at hun er den eneste som blir misbrukt på denne måten:

– Jeg ble litt sjokkert, og begynte å lure på hva slags bilder de faktisk bruker her, sier Vik.

– Det kan jo godt hende dette skjer med mine venninner også, men at jeg er så heldig at jeg har folk som sier ifra til meg om det. Det er veldig flaks at noen sier ifra, men det skjer nok med veldig mange flere enn meg også. Det er veldig trist.

– Ved en feil

Kvinnen som var i kontakt med «Erik» var tilknyttet Koseprat.no. Nettavisen har tatt kontakt med selskapet som eier domenet, nemlig Abacom AS. Firmaet ønsket selv ikke å gi en kommentar til Nettavisen, men henviste oss videre til selskapets advokat, Ingvild Opøien. Advokaten presiserer overfor Nettavisen at kvinnen som sendte bildet av Julie til «Erik» ikke er ansatt i firmaet, men en konsulent som er «selvstendig næringsdrivende som driver sin virksomhet for egen regning og risiko».

Hun fraskriver Abacom ansvaret for hendelsen, og sier Koseprat drives gjennom «flere konsulenter»:

– Det fremgår av logg at en kunde kontaktet en konsulent på Messenger, og at konsulenten på kundens forespørsel sendte bilder. Blant disse bildene vedlå ett bilde av en utenforstående person, etter din informasjon Julie Vik. Konsulenten informerer om at hun, ved en feil, oversendte dette bilde fordi det lå i/ved en annonse som var lastet ned på hennes område, skriver Opøien i en e-post til Nettavisen.

MELDING: Dette er Facebook-kontoen til kvinnen som sendte bilde av Julie Vik til «Erik». Skjermdumpen er hentet fra samtalen mellom «Erik» og Vik, der sistnevnte ble informert om misbruken av bildet hennes. Foto: Skjermdump (Instagram)

– Hun hadde ikke lastet ned bildet, men annonsen. Hun var seg ikke bevisst at bildet ble oversendt sammen med de andre bildene. Hun informerer om at hun ikke har sendt dette bildet til noen andre personer. Det har kun blitt oversendt denne ene gangen, på forespørsel, ved en feil – tidspunktet var nattestid, og hun var trøtt. Hun bekrefter at bildet ikke finnes og/eller vil kunne finnes på noen elektroniske plattformer relatert til henne og hennes virksomhet. Hun er veldig lei seg, og har selvsagt slettet annonsen/bildet, forteller advokaten.

Senere opplyser advokaten til Nettavisen at selskapet som følge av hendelsen har avbrutt kontrakten med den kvinnelige konsulenten.

Nettavisen har forsøkt å kontakte kvinnen som sendte bildet, men ikke fått svar på Messenger.

Dyresex og internasjonale modeller

Nettavisen omtalte Koseprat.no så tidlig som i 2009. Den gangen fortalte tidligere telefonsexvertinner om at de skulle late som at de var ti-tolv år gamle.

På Koseprat sine nettsider står det at det er ekteparet Yngvild og Rolf Fjordheim som driver siden.

Søk i offentlige registre tilsier at de to ikke eksisterer. Dette kommer også frem i en sak fra Dagbladet i 2011, der det også ble hevdet at Koseprat tilbød pedo- og dyresex på telefon.

I begge disse sakene har firmaet anmeldt de aktuelle konsulentene, forteller Opøien til Nettavisen. Totalt har det kommet fire anmeldelser mot konsulentene. Alle er henlagt.

I tillegg til at norske Vik mot sin vilje er blitt brukt i markedsføringen av telefonsex er også en rekke internasjonale modeller utgitt for å være norske personer med tilknytning til firmaet på Koseprat sin Facebook-side.

«Rikke er en av våre flere nye jenter her i sommer. Herlig og smittende vesen, leken frisinnet. Har du lyst så har du lov.» står det i et innlegg fra 12. juli i år, med bilde av «Rikke»:

«Rikke er en av våre flere nye jenter her i sommer. Herlig og smittende vesen, leken frisinnet. Har du lyst så har du lov», lover Facebook-siden til Koseprat. Foto: Skjermdump (Facebook)

I virkeligheten er «Rikke» den amerikanske modellen Kinsey Wolanski med over fire millioner følgere på Instagram (trykk på den grå pilen for å se bilde nummer to). Her har hun også fått det blå «check»-symbolet, som tilsier at identiteten er bekreftet av Instagram:

I et innlegg fra 16. januar lover nettsiden en samtale med den nye «Nora», 22 år fra Molde.

«NORA»: Nora er 22 år fra Molde, hevder Koseprat.no. Foto: Skjermdump (Facebook)

«Nora» heter i stedet Natalia Zasadzka og har en Instagram-profil med over 275.000 følgere:

Vik sier til Nettavisen at hun har vært i kontakt med politiet, og vurderer nå å anmelde bildebruken av henne.

Noen dager etter at Nettavisen først tok kontakt med Koseprat angående Vik la de ut følgende beskjed på sin Facebook-konto:

ENDRING: Noen dager etter at Nettavisen først tok kontakt med Koseprat la de ut følgende beskjed på sin Facebook-profil. Foto: Skjermdump (Facebook)

Datatilsynet reagerer

– Her er det snakk om et identitetstyveri, samtidig som det er dypt krenkende. Anbefalingen til Julie Vik er å anmelde hendelsen til politiet.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl, til Nettavisen.

– Å spre opplysninger om en person i form av et bilde på denne måten, er i ikke lov. Det er straffbart å bruke en annen persons identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annes identitet for å oppnå såkalt uberettiget vinning eller påføre en annen ulempe. Vi har en egen bestemmelse i straffeloven om identitetskrenkelse (§ 202).

REAGERER: Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet Janne Stang Dahl mener Vik bør anmelde saken til politiet. Foto: Ilja Hendel (Datatilsynet)

Hun opplyser at bilder på internett er lett å spre, at Datatilsynet får mange hendelser om misbruk av bilder på nettet:

Fakta Slik håndterer du uønsket innhold på internett ↓ Dersom noen har publisert eller delt bilder, filmer eller annet om deg på nettet uten lov kan du følge disse rådene: 1. Kontakt personen som har delt informasjonen

Vet du hvem som har lagt ut de uønskede opplysningene om deg? Ta kontakt med vedkommende og be om at opplysningene fjernes. 2. Kontakt de som eier nettstedet eller appen

Dersom du ikke vet hvem som har lagt ut opplysningene, eller de ikke vil høre på deg, kan du kontakte nettstedet (domenet) der opplysningene er publisert. For å finne ut hvem som eier et norsk domene, kan du gå inn på den norske whois-databasen. 3. Kontakt noen som kan hjelpe

Slettmeg.no gir råd og hjelp til fjerning av uønsket informasjon på nettet. De har mange gode veiledninger og sletteguider til hvordan du kan gå frem for å fjerne informasjon selv på ulike nettsteder og applikasjoner.



Dersom du har prøvd alt ovenfor, men den som har publisert informasjonen om deg ikke vil fjerne den likevel, kan du ta kontakt med oss i Datatilsynet. Legg da ved den eventuelle skriftlige korrespondansen du har med den eller dem som har publisert noe om deg.



Konfliktrådet kan også hjelpe deg med å løse fastlåste konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. De tilrettelegger for møter der dere selv gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger. Konfliktråd er en gratis statlig tjeneste for alle i alle aldre. Ta kontakt med ditt lokale konfliktråd for mer informasjon om hvordan de kan hjelpe deg. Mange saker om netthets havner hos Konfliktrådet. 4. Kontakt politiet

Mener du at opplysningene som er publisert er så alvorlige at de må fjernes raskt, bør du kontakte politiet. Ta skjermbilder og dokumenter hvem som har delt, og hvor og når det er delt. Ta kontakt med politiet ved å ringe 02800 eller møt opp på nærmeste politistasjon. Du kan eventuelt lese mer om uønskede hendelser på nett på vår eksterne nettressurs dubestemmer.no (Kilde: datatilsynet.no)

– Det er lett å kopiere et bilde på nettet og sette det inn i en annen sammenheng. Ingen har rett til å dele bilder på nettet av andre personer uten samtykke. I tillegg må man alltid vurdere om det er etisk riktig å videreformidle bildene. I denne saken er det soleklart ikke riktig, sier Stang Dahl.