Julio Kopseng etterforskes for nye voldtekter

Ytterligere to kvinner skal ha meldt seg og forklart at de har blitt voldtatt av Julio Kopseng (42).

Julio Kopseng ble forrige uke dømt for flere voldtekter av en kvinne i 2006 og for å ha voldtatt ytterligere en kvinne i 2012.

Mandag skriver Dagbladet at ytterligere to kvinner har meldt seg og forklart at de skal ha blitt voldtekt av danseren.

Ann Kristin Grosberghaugen, leder for Oslo-politiets seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd, bekrefter overfor Dagbladet at Kopseng på ny er under etterforskning, men kan ikke kommentere saken ytterligere, skriver avisen.

- Han nekter skyld, sier 42-åringens forsvarer Sigurd Klomsæt i en kommentar til den nye etterforskningen.

Torsdag sa Kopsengs forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, sier til Dagbladet at dommen for voldtektene i 2006 og 2012 ankes.

Kopseng ble i 2016 dømt for voldtekt av 19 andre kvinner og soner allerede lovens strengeste straff – 21 års forvaring. Straffeutmåling var derfor ikke noe tema i den siste rettssaken. Eneste mulighet for at Høyesterett tar anken til følge er dermed saksbehandlingsfeil eller feil lovanvendelse.

