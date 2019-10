Julio Kopseng i retten igjen for voldtekter

Borgarting lagmannsrett skal behandle Julio Kopsengs anke mandag. Han ble i desember dømt for voldtekt av to kvinner, men nekter straffskyld. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Julio Kopseng ble i desember dømt for voldtekt av to kvinner, men anket dommen. Mandag starter ankesaken. Han er fra før dømt for overgrep mot 19 kvinner.

Kopseng ble i Oslo tingrett i desember i fjor dømt for en rekke voldtekter mot en 33 år gammel kvinne som han hadde et forhold til i 2006. 42-åringen ble også dømt for å ha dopet ned og voldtatt en 43 år gammel kvinne i 2012. Kvinnen var en tidligere kollega og venninne. De to kvinnene anmeldte den tidligere danseren i 2015 og 2016 etter den store medieoppmerksomheten rundt rettssakene mot ham. Tidligere dømt Kopseng nekter for overgrep mot de to kvinnene og anket dommen. I en annen rettssak i 2016 ble han dømt til 21 års forvaring av Borgarting lagmannsrett for overgrep mot 19 kvinner. Siden han dermed allerede soner lovens strengeste straff, var ikke straffutmåling et tema under rettssaken i tingretten. Vil gjenåpne saken fra 2016 Kopsengs forsvarer Sigurd Klomsæt begjærte i sommer gjenåpning av saken fra 2016. Det er ennå ikke fattet en avgjørelse, ifølge advokaten. – Jeg har ikke hørt noe ennå, bare fått en bekreftelse på at saken er mottatt, sier Klomsæt til NTB. Det er Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker som skal vurdere begjæringen. Den er et uavhengig organ som tar stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten.