Jussprofessor: Syria-angrep vil være brudd på folkeretten

Det varslede vestlige militærangrepet på Syria vil uten tvil være et brudd på folkeretten, fastslår jussprofessor Geir Ulfstein.

Både USA og Frankrike har truet med rakettangrep mot syriske militære anlegg som svar på det antatte kjemiske angrepet i byen Douma.

Regjeringen i USA har de siste dagene gjort det klart at en endelig avgjørelse ikke er tatt. Men amerikanske, franske og britiske marinefartøyer ligger klar utenfor den syriske kysten.

Russland, som er alliert med Syrias regjering, har advart mot det varslede rakettangrepet og antydet at det kan utløse krig mellom Russland og USA.

De vestlige landene beskylder Syrias regjering for å ha stått bak angrepet i Douma. Hvis kjemiske våpen ble brukt, var det et brudd på folkeretten, understreker Ulfstein.

– Men et folkerettsbrudd gir ikke andre stater automatisk rett til å bruke militærmakt, sier han til NTB.

Tre muligheter

I folkeretten finnes tre mulige grunnlag for militære angrep på andre land. Det første er selvforsvar – noe som ikke er aktuelt i dette tilfellet siden ingen andre land ble rammet av det antatte kjemiske angrepet i Syria.

Et annet mulig grunnlag er et vedtak i FNs sikkerhetsråd. Men det har det ikke vært mulig å få til, siden Russland har fast plass i rådet og vetorett.

Den siste muligheten er at land kan samtykke i militæroperasjoner på eget territorium iverksatt av andre stater. At Syrias president Bashar al-Assad skulle samtykke i rakettangrep på sine egne militære anlegg, er lite sannsynlig.

Dermed vil et angrep på Syria som straff for det folkerettsstridige kjemiske angrepet innebære et nytt brudd på folkeretten.

– Det er ingen tvil om det, sier Ulfstein, som er professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Riktig å sende signal

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har gjort det klart at norsk deltakelse i et mulig angrep på Syria ikke er en aktuell problemstilling.

Heller ikke Tysklands statsminister Angela Merkel vil være med på et slikt angrep. Samtidig har Merkel understreket at det er riktig å sende et signal om at kjemiske våpen ikke må brukes.

Ulfstein er åpen for at det finnes etiske argumenter for å bruke militærmakt også når det skjer i strid med folkeretten. Men han advarer mot konsekvensene av slike militæraksjoner.

Han minner om at vestlige land ofte kritiserer Russland for å ha brutt folkeretten da landet annekterte den ukrainske Krim-halvøya.

– Hvis vestlige land selv bryter folkeretten, får de mindre troverdighet når de kritiserer Russland, sier han.

Også Sveriges utenriksminister Margot Wallström er bekymret for følgene av en eventuell militæraksjon mot Syria.

– Jeg kan ikke se at et folkerettsbrudd vil kunne løses ved at man begår enda et folkerettsbrudd, sier hun til nyhetsbyrået TT.

FN-sjefen advarer

Mens USA og Frankrike mener regimet i Syria brukte kjemiske våpen i Douma, blir dette avvist av regimet selv. Regjeringen i Russland hevder russiske eksperter ikke har funnet noen spor etter et kjemisk angrep i Douma.

Den spente situasjonen ble diskutert i et møte i FNs sikkerhetsråd fredag. Her advarte FNs generalsekretær António Guterres om at situasjonen kunne utløse «full militær eskalering» i Syria.

Tidligere denne uken truet Russlands ambassadør i Libanon med å skyte ned eventuelle vestlige raketter og angripe utskytingsstedene.

Frankrikes president Emmanuel Macron diskuterte situasjonen fredag i en telefonsamtale med Vladimir Putin. Presidentene ble enige om å koordinere det de gjør i Syria for å unngå militær opptrapping, ifølge russiske myndigheter.

Under møtet i Sikkerhetsrådet sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley at det er viktig å ikke forhaste seg med beslutninger om militær angrep.

– Men på ett tidspunkt er du nødt til å gjøre noe, sa Haley, trolig med en henvisning til den antatte bruken av giftgass mot syriske sivile.

(©NTB)

Mest sett siste uken Dette er Norges dyreste penthouse nå