Justin Bieber svarer Trump: - Kan du også slippe barna ut av burene?

USAs president Donald Trump griper inn for å hjelpe rapperen A$AP Rocky som sitter fengslet i Sverige etter et slagsmål 30. juni.

Oppmuntret blant andre av sin kone Melania, Kanye West og Kim Kardashian West sier Trump at han skal ringe statsminister Stefan Löfven om saken.

– Jeg skal ringe den svært talentfulle svenske statsministeren for å si hva vi kan gjøre for å hjelpe A$AP Rocky, tvitret Trump fredag etter å ha snakket med Kanye West om situasjonen.

– Det er så mange som ønsker at denne saken skal løses raskt, tvitret han videre.

Nå har superstjernen Justin Bieber svart på den amerikanske presidentens tweet. På sin egen Twitter-profil skriver stjernen først at han setter pris på Trumps forsøk på å hjelpe A$AP Rocky, men han har også en forespørsel til presidenten.

- Mens du driver på, kan du også slippe de barna ut av burene?

Bieber referer til det store antallet migrant-barn som blir holdt i bur-lignende strukturer av den amerikanske regjeringen.

Bieber er ikke den eneste som har svart presidenten. Også Sveriges største politikonto på Twitter svarte på Trumps tweet.

- Unnskyld mister president. Du må respektere og vente på det svenske rettssystemets prosess i denne saken. Den svenske statsministeren vil ikke blande seg inn. Og det bør ikke du heller, skrev Viktor Adolpshson, som driver kontoen.

Da Adolpshson våknet lørdag hadde kontoen blitt midlertidig stengt.

- Jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor den ble stengt, det har aldri skjedd tidligere. Men Trump har jo mange fans, så min teori er at flere av dem har anmeldt kontoen min, sier han til Aftonbladet.

Fengslet etter slagsmål

Rocky, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, ble fengslet i begynnelsen av juli mens politiet etterforsket et slagsmål han var involvert i i forbindelse med en musikkfestival. Varetektsfengslingen ble fredag forlenget i en uke.

Det er ikke klart hvem andre som var involvert i slagsmålet i Stockholm, men en video på sosiale medier viser A$AP Rocky som slenger en person i bakken. Forsvarsadvokaten hans sier han gjorde det i selvforsvar.

Saken har skapt stort engasjement i musikkmiljøet i USA, blant dem Diddy Combs, Justin Bieber, Shawn Mendes, Jada Pinkett Smith, Kim Kardashians mor, realitystjernen Kris Jenner, Nicki Minaj og rapperen Post Malone.

Også den demokratiske kongressrepresentanten Adriano Espaillat fra New York har engasjert seg og blant annet vært i kontakt med utenriksdepartementet i Washington og USAs ambassade i Stockholm.

Utenriksministeren er på saken

USAs viseutenriksminister for konsulære saker, Carl Risch, besøkte fredag det svenske utenriksdepartementet i anledning saken.

Kardashian West tok først kontakt med Trumps svigersønn Jared Kushner, som så brifet Trump. Trump følte at saken var verdt å se på og ba utenriksminister Mike Pompeo prøve å hjelpe Rocky.

Under fengslingsmøtet fredag, som gikk for lukkede dører, argumenterte påtaleansvarlig Daniel Suneson med faren for at A$AP Rocky ville forlate Sverige dersom han ble løslatt, noe tingretten i Stockholm var enig i.

