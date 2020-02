Justisdepartementet har besluttet å utlevere Krekar til Italia

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å utlevere Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, til Italia.

- Vi i Justisdepartementet har fattet et vedtak knyttet til Ahmad, som vi også kjenner som Krekar, om at vilkårene for å utlevere mulla Krekar er til stede. Det er det samme innholdet i vedtaket som det domstolen har fattet, sier justisminister Monica Mæland (H) til NTB.

Hvis vedtaket påklages er det Kongen i statsråd som endelig avgjør spørsmålet om utlevering. Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har varslet nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker dersom departementet kom til at Krekar kan sendes til Italia.

Han har også varslet at han vil bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Sendes ikke ut foreløpig

Justisministeren sier at det er tre ukers klagefrist, og at en klage vil ha oppsettende virkning. Det betyr at Krekar ikke vil kunne sendes ut av landet før en eventuell klage er behandlet.

- Vedtaket vil ikke bli effektuert før klagefristen er over, sier Mæland.

ORIENTERTE: Justisminister Monica Mæland møtte pressen i vandrehallen på Stortinget onsdag ettermiddag i forbindelse med at departementet har bestemt at mulla Krekar kan sendes ut av landet. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Kan det bety at dette fremdeles kan trekke ut i måneder og år?

- Jeg kommer ikke til å spekulere på dette. Vi har fattet et vedtak, det er en klagefrist, og jeg kan ikke kommentere en klage som vi ennå ikke har mottatt.

Dømt i Italia

Najmuddin Faraj Ahmad (63), kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker.

Krekar ble i 2003 varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).