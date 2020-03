Justisminister Monica Mæland: - Vi er i en nasjonal krise

Justisministeren, som er i karantene, holdt en digital pressekonferanse om håndteringen av koronasituasjonen.

Som følge av at Justis- og beredskapsdepartementet er lederdepartement i håndteringen av koronasituasjonen vil Mæland holde daglige pressekonferanser i tiden framover.

Justisministeren hadde blant annet en klar oppfordring til folk som har besøkt hyttene sine i helgen.

- Reis hjem fra hytta! Vi kan ikke belaste det lokale helsevesenet. Hyttekommunene våre har ikke kapasitet til å håndtere mange syke, var den klare oppfordringen fra Mæland.

- En nasjonal krise

Hun fortalte videre at landet er i en nasjonal krise, og at alle må håndheve karantenen sin, hvis man er satt i karantene.

- Brudd på karantenen er alvorlig. Jo flere som blir smittet, jo mer prekært blir situasjonen rundt oss. Fra og med i dag har politiet myndighet til å gi bøter eller fengsel til alle som bryter karantene sin, sa justisministeren.

Nordmenn skal få reise hjem

Det er mange nordmenn som for øyeblikket er i utlandet, og Mæland forsikret om at myndighetene skal gjøre det de kan for å få alle hjem.

- Alle nordmenn i utlandet og i EØS-land skal få komme hjem, og alle utlendinger med oppholdstillatelse i Norge skal få bli, sa Mæland.

En ny forskrift trer i kraft mandag klokken 8, opplyste justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse søndag.

Selv om grensene stenges vil de som transporter varer inn- og ut av landet få lov til å fortsette med det, og at godstrafikken skal få lov til å fortsette, men at det kan gis restriksjoner.

Hva er samfunnskritiske funksjoner?

Det har vært mange uklarheter i de ulike kommunene om hva som skal defineres som «samfunnskritiske funksjoner», så Mæland garanterte at det skal avklares så fort som mulig.

- Dette skal vi tydeliggjøre. Vi skal offentliggjøre dette i en samlet forskrift så fort vi kan, fortalte justisministeren.