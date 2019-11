Justisministeren griper inn etter omstridt brenning av Koranen

Ny politiordre vil komme i løpet av tirsdagen, sier Kallmyr.

Etter SIANs omstridte brenning av en Koran under demonstrasjonen i Kristiansand forrige fredag har politidirektoratet måtte tåle kraftig kritikk for sin operasjonsordre.

Nå griper justisminister Jøran Kallmyr inn og får politidirektoratet til å endre ordren.

– Det kommer en ny politiordre i løpet av dagen, sier Kallmyr til VG tirsdag kveld.

Den nye ordren skal ha vært et resultat av dialog mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet.

Tidligere har justisministeren selv måttet tåle kritikk for å ikke ha grepet inn mot ordren.

I et intervju med Nettavisen sa Kallmyr at det var påtalemyndighetene som hadde vurdert at å brenne Koranen kunne skli over til å bli en kriminell handling.

– Politidirektoratet har opplyst til meg at de har forelagt spørsmålet for påtalemyndigheten som har gitt en vurdering som de har fulgt når de utstedte ordren. Det er påtalemyndighetens vurdering. Da kan ikke jeg overprøve det, sa Kallmyr den gang.

Les også Justisministeren forsvarer omstridt ordre mot å brenne Koranen

Det fikk ytringsfrihetsekspert Jo Wessel-Aas til å riste på hodet.

– Dette viser at han enten ikke har forstått hva det dreier seg om eller så viser det at han ikke er villig til å sørge for at politiet holder seg innenfor grunnloven, sa Wessel-Aas til Nettavisen.

Nå har altså justisministeren endret mening og griper inn mot politiets operasjonsordre likevel, fordi han mener denne kan skape uklarheter.

– Og uklarheter i forhold til at ytringsfriheten er uinnskrenkelig i Norge. Selv om vi tar avstand fra brenning av Koranen må vi tåle det i vårt samfunn fordi vi har ytringsfrihet, og brenning av Koranen er en del av den ytringsfriheten, sier Kallmyr til VG.

Det synes Wessel-Aas er en god avgjørelse av justisministeren.

– Dette er helt riktig av justisministeren. Slik innholdet i den forrige ordren ble lagt fram kunne den ikke bli stående. Nå blir det interessant å se hva endringen blir, men ut fra det han uttalt til VG ser dette lovende ut, sier Wessel-Aas til Nettavisen.