Justisministeren sender 30 nye politifolk til Groruddalen

Det vil innen kort tid komme 30 nye politifolk til Groruddalen i Oslo, opplyser justisministeren. Det skjer etter nok en helg med uro i området.

Ifølge Aftenposten var justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) senest søndag i kontakt med Oslo-politiet. Han opplyser at det allerede er satt i gang tiltak for økt tilstedeværelse, i tillegg til økt politistyrke.

– Det betyr mer synlig politi i gatene, sier justisministeren.

Natteravnene angrepet

VG meldte søndag at to ubehagelige hendelser på Vestli forrige helg gjør at politiet ber Natteravnene om å stoppe all patruljering i bydelen. Fredag 20. april opplevde natteravnene å bli sjikanert av en gruppe på rundt 20 ungdommer i alder 16–23 år. Ungdommene skal ha ropt skjellsord og det skal også ha blitt kastet stein etter natteravnene. Dagen etter skjedde det samme, men da av en gruppe på seks–sju ungdommer.

– I samråd med natteravn-sjefen i Oslo besluttet vi at det skal gjennomføres en trusselvurdering for å ivareta sikkerheten deres før vi eventuelt kan gjenoppta natteravningen på Vestli. Det er klokkeklart at dette er helt uakseptabel oppførsel, sier sjef for politiet Enhet Øst, John Roger Lund, til VG.

Ingen i Natteravnene ble skadd.

Skyting på Vestli

Lørdag kveld ble det avfyrt skudd i en pizzarestaurant på Vestli. Ingen ble skadd, og politiet har så langt ikke meldt om pågripelser i saken. Det ble også meldt om skyting på Stovner natt til søndag, men dette ble ikke bekreftet. Søndag kveld var det tumulter ved Tveita, der flere mindreårige gutter ble tatt med slagvåpen.

Frps Himanshu Gulati mener det som skjer i Oslo, er starten på «svenske tilstander».

– Politi som blir kastet steiner på eller natteravner som blir trakassert fordi de er i feil bydel, viser at noen prøver å etablere parallellbydeler uten lov og orden også i Oslo, sier Gulati til VG.

Aps Jan Bøhler sier til VG at regjeringen selv bør ta noe av skylden for at ungdommer verves av kriminelle gjenger.

– De har blant annet fjernet punktet som omhandler bekjempelse av organisert kriminalitet som hovedmål i departementets tildelingsbrev til politiet. Det er ingen tvil om at de kriminelle gjengmiljøene har fått mer spillerom de siste årene, sier Bøhler.

Frp: – Det kriminelle miljøet må knuses

– Det kriminelle miljøet i Oslo må knuses nå, sier Aina Stenersen, bystyremedlem for Frp i Oslo, til NTB.

– Foreldrene til disse guttene må komme på banen, skole og nærmiljø må jobbe sammen. Og disse guttene skal vite, at denne kriminelle løpebanen er en enveisbillett til et liv i utenforskap, og i verste fall til dødsfall. Jeg tror ikke noen innerst inne ønsker et slikt liv, sier Stenersen.

Ifølge Politiforum ble politimester Hans Sverre Sjøvold for snart to år siden advart om at forslaget til omorganisering ville svekke kampen mot organisert kriminalitet betydelig. Varselet kom i et brev fra daværende leder av Oslo-politiets Spesielle Operasjoner (SO), Torstein Holand. Holand mente det ville bli økt gjengaktivitet og flere skytinger på åpen gate.

Også Einar Aas, tidligere sjef for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo, advarte. Oslo-politiet har ikke kommentert saken overfor Politiforum.

