Kaller inn vitner til DNA-prøver

Senest denne uken ble en person som var i boligen til Anne-Elisabeth Hagen bedt om DNA-prøve av politiet.

Det har nesten gått ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Lørenskog 31. oktober i fjor.

Etterforskerne har lenge jobbet med spor og gjenstander de har funnet i huset i Lørenskog, og VG skriver torsdag at de får opplyst at politiet i løpet av etterforskningen har jobbet med å om mulig rekonstruere en DNA-profil som kan peke på mulige gjerningspersoner.

Kalt inn til prøver

VG skriver at politiet kaller inn folk som har vært på åstedet, for at de skal avgi prøver. De har snakket med en person som så sent som denne uken var hos politiet i forbindelse med DNA-prøver og fingeravtrykk. Vedkommende skal ha vært hjemme hos ekteparet Hagen i tiden før forsvinningen.

- Politiet sa ikke så mye, men jeg fikk inntrykk av at de skulle utkvittere DNA fra boligen. Jeg har jo vært der, og sikkert avlagt DNA flere steder, sier vedkommende til VG.

Personen er usikker på om politiet var på jakt etter et spesifikt DNA.

- Jeg kan bekrefte at vi har sikret DNA-spor. Vi jobber med å finne ut hvilken betydning de har for vår etterforskning. Jeg vil ikke kommentere analyseresultatene, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG, som heller ikke kan si om de har DNA-spor som vil ha betydning for etterforskningen.

Fakta Fakta om forsvinningssaken på Lørenskog ↓ * 9. januar i år gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen (69) var forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere. * Hagen forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober 2018. * Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (69) – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere. * Politiet holdt etterforskningen hemmelig og begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. * Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen Monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet. * 11. februar ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom antatte gjerningspersoner og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det er fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon. * Politiet har ikke mottatt noen tegn på at kvinnen er i live. * 26. juni opplyser politiet at de har endret hovedteori i saken. Politiet anser det mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept. * Tidligere i juni opplyste politiet at de mistenkte at Hagen var fraktet bort i en bil. Politiet har mottatt tips om en sølvgrå bil i Lørenskog samme dag som Hagen forsvant. Den er ikke identifisert. * To menn ble fanget opp av overvåkningskameraer ved ektemannen Tom Hagens arbeidsplass, Futurum. Disse er fortsatt ikke identifisert. Politiet opplyste i begynnelsen av juni at de la bort dette sporet og mente det var mindre sannsynlig at de hadde en rolle i saken. * I april ble det gjennomført nye søk i flere vann på Lørenskog på jakt etter spor. Huset og hagen til ekteparet er også undersøkt flere ganger. * Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol gikk i slutten av januar ut med en offentlig etterlysning. * Øst politidistrikt ba i vår om 18 millioner fra Politidirektoratet for å finansiere den omfattende etterforskningen av saken. Kilde: NTB

Brevpapir knyttes til Clas Ohlson

Tidligere torsdag offentliggjorde politiet flere detaljer i saken. Både brevarket og konvolutten som trusselbrevet som ble funnet etter forsvinningen lå i, har vært solgt hos Clas Ohlson, kunne de fortelle.

– Vi har engasjert eksperter på papir, og konsultert fagmiljøer og papirlaboratorier i blant annet Tyskland, opplyser politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Politiet kan nå slå fast at konvolutten som fulgte trusselbrevet, er produsert i Tyskland og er solgt hos Clas Ohlson. Det samme gjelder brevpapiret, som imidlertid er produsert ved en papirfabrikk i Portugal.

– Vi kan ikke utelukke at brevpapir med tilsvarende tekniske kvaliteter kan være solgt andre steder, heter det i pressemeldingen.

Både trusselbrevet og konvolutten er kriminalteknisk undersøkt, blant annet for å finne tekniske spor.

– Av hensyn til etterforskningen vil vi ikke nå kommentere resultatet av disse undersøkelsene, skriver politiet.

Torsdag ble det også kjent at tidsrommet for forsvinningen er snevret inn til en gang mellom klokken 9.14 og 9.48 den dagen.