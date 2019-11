Kalles inn på teppet etter koranbrenning

Norges ambassadør til Pakistan er kalt inn på teppet etter SIANs brenning av Koranen.

Det skriver Pakistans utenriksdepartement i en pressemelding lørdag.

– Norges ambassadør ble i dag kalt inn til utenriksdepartementet for å formidle den dype bekymringen hos regjeringen og folket i Pakistan etter skjendingen av Koranen i Kristiansand, skriver utenriksdepartementet.

Det var avisa Dagen som først omtalte pressemeldingen i Norge.

NTB har bedt det norske utenriksdepartementet om en kommentar, men de har foreløpig ikke kunnet si noe.

Satte fyr på koranen

Det var under en demonstrasjon i Kristiansand lørdag i forrige uke at lederen av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) Lars Thorsen satte fyr på et eksemplar av Koranen.

Påtenningen var varslet på forhånd. Politiet hadde ikke gitt tillatelse til dette, men SIAN-leder Lars Thorsen satte likevel fyr på boken under markeringen på torget byen.

Politiet grep da inn og slukket brannen, mens sinte motdemonstranter gikk til angrep på Thorsen. Senere har det kommet fram at Politidirektoratet dagen før demonstrasjonen hadde gitt ut en ordre til politiet om å gripe inn mot brenning av religiøse symboler.

Oppfordring til boikott av Norge

Koranbrenningen har fått muslimer flere steder i verden til å reagere. NRK skrev fredag at emneknaggen #Boycottnorway, boikott Norge, nå brukes i sosiale medier som følge av koranbrenningen.

– Vi har registrert reaksjonene i sosiale medier i Pakistan, skriver kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor i en epost til NRK.

Fordømmer handlingen

Det pakistanske utenriksdepartementet skriver videre i pressemeldingen lørdag at Pakistan har fordømt handlingen, og at den har såret følelsene til 1,3 milliarder muslimer rundt om i verden. Videre skriver de at slike handlinger ikke kan rettferdiggjøres i ytringsfrihetens navn.

– Norske myndigheter ble oppfordret til å stille de ansvarlige for retten, og å forhindre slike gjentakelser av slike handlinger i fremtiden, skriver de.

– Pakistans ambassadør i Oslo har også blitt bedt om å viderebringe Pakistans protest og dype bekymring til de norske myndighetene, skriver det pakistanske utenriksdepartementet.

Politiet i Agder bekreftet torsdag at det er opprettet en undersøkelsessak som går på straffeloven paragraf 185 og brenning av Koranen

Paragraf 185 er også kjent som rasismeparagrafen. Rettspraksis i Norge har til nå vært at brenning av hellige skrifter ikke rammes av straffelovens paragraf om hatefulle ytringer.

