Kallmyrs au pair-byrå tar drastiske grep - ber jentene reise hjem

Ber au pairer som skal skifte vertsfamilie om å reise tilbake til hjemlandet.

Forrige onsdag ble det kjent at au pairen til justisminister Jøran Kallmyr måtte reise fra Norge 10. mai.

Hun hadde ifølge UDI jobbet ulovlig for familien Kallmyr, noe justisministeren avviser. UDI-vektaket er påklaget.

Striden står om hvor de har lov til å bo inntil de får time hos politiet for å levere inn sin søknad?

Au pairbyrået som Kallmyr benyttet, Energy Au Pair, er Norges største.

- Mange har blitt skremt

Daglig leder Natalia Ravn-Christensen fortviler over den situasjonen de mener UDI setter de unge damene i - når de velger å bytte familier.

- Vi håper at UDI klargjør reglene og at de igjen vil akseptere at au pairene oppholder seg hvor de vil, også hos den kommende vertsfamilien, i periode mellom vertsfamiliene, slik det har vært de siste årene, sier daglig leder Natalia Ravn-Christensen i Energy Au Pair til Nettavisen.

Hun forteller at mange er blitt skremt den siste uken og at den lange ventetiden hos politiet skaper trøbbel:

- Per i dag er det i Oslo ikke mulig å få time hos politiet før 4. juli. Ser vi på Bergen, er første ledige time 1. august, sier Ravn-Christensen.

Natalia Ravn-Christensen er daglig leder i Energy Au Pair. Foto: Facebook

- Reis hjem

Byrået håper det i fortsettelsen skal bli enklere for hver au pair å skifte vertsfamilie uten risiko for å bli nødt til å forlate Norge.

Men inntil videre tar de ingen sjanser:

- Før vi har fått klar beskjed om dette vil vi be au pairer som skal skifte vertsfamilie om å reise tilbake til hjemlandet, hvis ikke de har sted å bo i Norge.

- Hva tror du blir konsekvensene av det?

- Dette blir veldig vanskelig og byråkratisk, så jeg tror ikke de som forlater Norge, kommer tilbake. Det er verdt å merke seg at de fleste au pairer som bytter familier, gjør det i begynnelsen av perioden, sier daglig leder.

- Flytt ut

Energy Au Pair står fast på at det ikke er noen lovendring, men UDI som praktiserer/tolker loven annerledes enn før, og at også Sivilombudsmannen er uenig med dem.

- For å unngå avslag på søknaden ber vi alle au pairer som har flyttet til den kommende vertsfamilie og venter på time hos UDI, flytte ut fra den kommende vertsfamilie og gi oss beskjed om de har funnet løsning på det.

Og ventetiden kan bli lang, særlig om sommeren.

Utfordringer

UDI-direktør Frode Forfang uttalte før helgen at mens man før kunne få time hos politiet på dagen for å leve au pair-søknaden, kan det nå ta flere måneder.

- Bookingtiden hos politiet skaper utfordringer i flere typer utlendingssaker. For eksempel for sesongarbeidere kan dette noen steder føre til at de ikke kommer i gang med arbeidet i tide. Dette er vi nødt til å se nærmere på, skrev han i sin blogg.

Venter på svar fra UDI

Der forklarer han det skarpe boskillet slik:

- Når regelverket sier at man verken kan bo eller jobbe hos en familie før man har levert søknaden hos politiet, er det fordi et slikt skille i praksis er vanskelig å håndheve for myndighetene. Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse.

Nettavisen har vært i kontakt med Forfang tirsdag formiddag for en kommentar til denne saken.