Kamala Harris blir Bidens visepresidentkandidat

Senator Kamala Harris blir Joe Bidens visepresidentkandidat i høstens valg, melder NBC og flere andre amerikanske medier.

Biden har brukt flere måneder på å velge hvem han vil ha som visepresidentkandidat under valget til høsten, og hans stab varslet for noen dager siden at en avgjørelse skulle tas denne uka.

De siste dagene har demokraten Kamala Harris blitt ansett som favoritt. Harris forsøkte selv å bli Demokratenes presidentkandidat. Da hun ga opp forsøket, kunngjorde hun sin støtte til Biden.

Harris er utdannet jurist, og har blant annet jobbet som assisterende statsadvokat i Alameda County.

I 2011 ble hun som første svarte kvinne valgt til justisminister i California, og det var en rolle hun hadde frem til hun i 2017 ble valgt inn i Senatet.

Dermed skaper Biden historie ved for første gang å velge en svart kvinne på stemmeseddelen til et USAs store partier. Harris' far er svart jamaicaner, mens moren er indisk.

Med dette valget anerkjenner Biden også den viktige rollen som afroamerikanere spiller for Det demokratiske partiet og for Bidens muligheter til å slå president Donald Trump til høsten.