Kamala Harris hyllet moren: - Hun oppdro oss til å bli stolte, sterke svarte kvinner

- Hun lærte oss å bli stolte, sterke svarte kvinner.

Kamala Harris ble på Demokratenes landsmøtes tredje dag formelt nominert som partiets visepresidentkandidat. I sin takketale snakket hun om sin visjon av USA og hun benyttet anledningen til å hylle moren, som fra Kamala var fem år gammel var alene om omsorgen for henne og søsteren Maya.

- Som så mange mødre jobbet hun døgnet rundt for å få endene til å møtes, smurte niste før vi våknet, betalte regninger etter at vi hadde lagt oss. Hun hjalp oss med leksene ved kjøkkenbordet og hun skysses oss til kirken for korøvelse, sa Kamala Harris i talen, ifølge CNN.

- Hun fikk det til å se så enkelt ut, selv om det ikke var det, sa hun videre om moren, Shyamala Gopalan Harris, som døde i 2009.

Kamala Harris sier moren innpodet verdier som skulle bli retningsgivende for henne i livet.

- Hun oppdro oss til å bli stolte, sterke svarte kvinner. Og hun oppdro oss til å kjenne og være stolt av våre indiske røtter, sa hun videre.

Harris tegnet et bilde av hvordan hun ser for seg landet etter Donald Trumps presidentskap. Inkludering, var budskapet.

– Alle skal være velkommen, uansett hvordan vi ser ut, hvor vi kommer fra eller hvem vi elsker, sa Harris.

Hun snakket om viktigheten av å kunne bruke stemmeretten, og hun snakket om sin egen bakgrunn.

– Min mor lærte meg at livet får en mening når man gjør en innsats for andre, sa Harris.

– Joe vil bli en president som forvandler våre utfordringer til noe meningsfylt, sa Harris, som kritiserte sittende president Donald Trump for å bruke tragediene landet står overfor, som politiske våpen.

TAKKET JA TIL NOMINASJONEN: Demokratenes visepresidentkandidat, senator Kamala Harris fra California, takket for nominasjonen i sin tale på landsmøtets tredje dag onsdag. Foto: - (AFP)

California-senatoren er datter av indiske og jamaicanske innvandrere. Hun er USAs første kvinne med svart og sørasiatisk bakgrunn som er blitt nominert til å være et stort partis visepresidentkandidat.

Harris holdt sin direktesendte takketale fra en talerstol i en nærmest folketom sal i Milwaukee, der landsmøtet skulle ha blitt holdt på ordinært vis. Koronapandemien gjorde at partiet flyttet mesteparten av landsmøtet inn i et digitalt format i stedet.

På fjerde og siste dag torsdag skal Joe Biden holde sin takketale.

