Kamala Harris trekker seg fra presidentkampen

Trekker seg fra presidentkampen på tirsdag.

NEW YORK (Nettavisen): - Kamala Harris er ute, skriver Politico på Twitter tirsdag.

Tirsdag kveld meldte flere amerikanske medier at Harris har trukket seg fra presidentkampen, og en drøy halvtime senere gikk hun selv ut med en bekreftelse på Twitter.

- Jeg er ikke en milliardær. Jeg kan ikke finansiere min egen kampanje, skriver Kamal Harris som en årsak til at hun gir seg, men henvisning til mangemilliardæren Michael Bloomberg som nylig kastet seg inn i valgkampen mot Trump.

Kamala Harris skal ha informert sine ansatte over en telefon tidligere på tirsdagen. Hun skal ifølge Politico også komme med en video senere der hun forklarer sin avgjørelse.

Det var da det ble kjent at at Kamala Harris trakk seg fra en innsamling hun skulle ha i New York på tirsdag, at ryktene om at hun ville trekke seg begynte å svirre på Twitter. Kort tid senere meldte flere medier at hun er ute av presidentkampen.

Kamala Harris lå heller ikke så bra an på målingene. Ifølge en meningsmåling publisert i CNN nylig, ledet Jo Biden den demokratiske kampen med 28 prosent av stemmene. På de to neste plassene kommer Bernie Sanders og Elizabeth Warren med henholdsvis 17 og 14 prosent.

Størst fremgang har derimot Pete Buttigieg, som øker fra 6 prosent i oktobermålingen til 11 prosent nå i november.

Kamala Harris fikk to prosent oppslutning i den samme målingen.

- Den vanskeligste beslutningen i mitt liv

– Jeg har hatt vareopptelling og vurdert dette fra alle vinkler. Og i løpet av de siste dagene har jeg kommet fram til den vanskeligste beslutningen i mitt liv, skriver den 55 år gamle California-senatoren i en epost til sine tilhengere, melder NTB.

– Min valgkamp har rett og slett ikke hatt de økonomiske ressursene som vi trenger for å kunne fortsette, skriver hun videre.

Harris har vært den eneste afroamerikanske kvinnen som har vært med i Demokratenes nominasjonskamp. Etter å ha lansert sitt kandidatur i januar, lå hun lenge i tetsjiktet på meningsmålingene. Men de siste månedene har oppslutningen dalt.

Joe Biden, en av Harris' fremste rivaler i nominasjonskampen, kommenterte nyheten med å omtale henne som en person med «et førsteklasses intellekt, en førsteklasses kandidat og en svært solid person».

55-åringen fra California ble valgt inn i Senatet i valget i 2016. Før det var hun delstatens riksadvokat i seks år.