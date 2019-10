Kampen for rettferdighet

Hele kirke-Norge står sammen med Arne Viste i kampen for de «papirløse» og deres grunnleggende rettigheter.

Av: Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

Sist torsdag falt dom i rettssaken mot Arne Viste som dømmes tilett års betinget fengsel. «Hårreisende at Arne Viste blir straffet for å sette folk i arbeid og få dem unna sosialbudsjettereller en kriminell løpebane» skrev sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisenfredag.

I rettsforhandlingene ble det fra påtalemyndighetene antydet en linje mellom Arne Vistes virksomhet og menneskehandel. Det paradoksale er at dommen stiller en rekke mennesker i en langt mer sårbar situasjon. Regjeringen øker sin satsing i kampen mot moderne slaveri, men med denne dommen skjer det motsatte, og vil gjøre at flere havner på det svarte jobbmarkedet.

Selv om dommen ikke er overraskende er det likevel skuffende at den ikke i større grad begrunner hvorfor grunnloven ikke er relevant i denne sammenheng. Det er en dom som ikke gir noe positivt til den gruppen mennesker det dypest sett handler om. Nå må våre politikere sikre et regelverk som gir ureturnerbare asylsøkere tilgang til ordinært og lovlig arbeid.

Det er modig gjort å prøve lovverket slik Arne Viste nå gjør. Sett fra kirkens side handler det om kristen nestekjærlighet. Det handler om å stå opp for mennesker og deres grunnleggende rettigheter, og Arne Viste gjør det kirken er kalt til å gjøre.

Dommen mot Arne Viste falt sist torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Det er visse likheter mellom Viste og historiske personer som Schindler, Mandela og Martin Luther King jr., som også sverget til sivil ulydighet for å stå opp for menneskegrupper. I dag vil vikanskje tenke at forskjellen er at disse personene handlet i et samfunn og en situasjon der forholdene var ekstraordinære og helt ekstreme. Da er det greit å gå to runder til med seg selv og forsøke å sette seg inn i situasjonen under apartheid i Sør-Afrika eller segregeringen i USA. Dette var ikke ekstremt for dem. Dette var hverdagen. Et samfunn de var vant til. Noen brøt ut og gjorde motstand fordi de ikke kunne leve med urettferdigheten rundt dem lenger. Og man trengte ikke være en stor politisk leder heller for å skape endring; se bare på Rosa Parks.

Arne Viste har uttalt at dommen ikke innebærer noen praktiske endringer eller noen lyspunkter for de som er i den uholdbare situasjonen hvor de ikke har lov til å jobbe og han er derfor veldig skuffet. Den skuffelsen deler vi, og vi vil stå sammen med Arne Viste i den videre kampen. Hele kirke-Norge står sammen med ham i kampen for de «papirløse» og deres grunnleggende rettigheter.