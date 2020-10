Kamplysten Carl I. Hagen: - Kan være et trekkplaster for de over 50

Fnyser av kritikerne - mener det viktigste må være å berge mandatet.

Frp-veteran Carl I. Hagen er innstilt som 1. kandidat for Oppland Frp, men det blir kampvotering under nominasjonsmøtet søndag.

Utfordrer er Wenche Haug Almestrand, ifølge Oppland Arbeiderblad (pluss-artikkel).

- Jeg forstår godt at noen stiller spørsmål ved at jeg fra Oslo vil stille for Oppland, men de som vil ha meg, sier at siden Oppland har mistet to kommuner, bor det færre her slik at vi har mistet et mandat, sier Hagen til Nettavisen.

- Vårt mandat er utsatt. Mange tror at de som er over 50 år og som stemte Frp før, kanskje vil stemme på Opplands liste hvis jeg står der. For alle over 50 kjenner Carl I. Hagen fra «gamle dager, og da kan vi kanskje berge mandatet, fortsetter han.

- Det må være det aller viktigste - at vi berger mandatet i Oppland.

- Hvor kamplysten er du?

- Dette synes jeg er moro! Jeg elsker valgkamp og ser frem til å ivareta interessene til de som bor i Oppland, samt påvirke rikspolitikken; fjerne under-regulering av pensjoner, stanse alle vindmøller, ikke bruke så mye penger på symbolske klimatiltak og slutte med å ta imot så mange innvandrere og flyktninger til Norge som vi nå gjør.

- Det er altfor dyrt og setter hele økonomien på lang sikt i fare.

- Hvor godt kjenner du Oppland, Carl I. Hagen?

- Eli og jeg har vært i Oppland veldig mye. Vi har en hytte i Lesjaverk, hvor jeg har brukt over tusen timer som snekker og maler, forteller Hagen - og legger til:

- Jeg har vært veldig mye i Oppland og kjørt gjennom Oppland og ser behovet for bedre veier, særlig riksvei 4, som jeg er veldig glad nå ligger inne i statsbudsjettet. Det er veldig bra, sier Hagen til Nettavisen.

- Men det er andre ting vi også trenger i Oppland, legger han til.

Nominasjonsmøtet 25. oktober avgjør om Carl I. Hagen vinner frem.

