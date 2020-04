Kan dette bli framtidens flyreiser etter korona?

Flyseteprodusent lanserer to nye design som de mener kan ivareta smittevernhensyn om bord på passasjerfly.

En planlagt messe innen kabininteriør i Hamburg (Aircraft Interiors Expo) i april ble avlyst som følge av koronapandemien. Men det hindret ikke industrien fra å tenke ut nye kreative løsninger som kan ta hensyn til smittevern om bord på passasjerfly.

Akkurat nå ligger den kommersielle luftfarten brakk, men før eller siden vil folk begynne å fly igjen.

Les også: Norwegian har sendt oppsigelsesvarsel til alt kabinpersonale i Sverige

Framtiden er usikker og ingen vet med sikkerhet når eller om koronaviruset noensinne blir helt borte. En viss frykt for smitterisiko på framtidige flyreiser er ikke helt utenkelig.

Den italienske flyseteprodusenten Aviointeriors har lansert to flysetedesign som tar hensyn til smitteverntiltak som fysisk avstand mellom passasjerene.

Les også: Nettavisens oversikt avslører: Disse fem elbilene knuser konkurrentene (+)

Gjennomsiktig skjold

Det ene flysetedesignet innebærer at det er gjennomsiktige skillevegger mellom hver passasjer. I en typisk tre-seters-rad er det tenkt at det midterste setet er bakovervendt.

- Dette gjør det mulig å atskille alle de tre passasjerene fra hverandre med et skjold av gjennomsiktig materiale som isolerer dem, og som skaper en beskyttende barriere for alle. Hver passasjer har et eget isolert område, til og med fra folk som beveger seg i midtgangen, skriver selskapet i en pressemelding.

Designet er kalt «Janus»-setet og er oppkalt etter den romerske guden Janus (janusansikt brukes om personer som viser seg fra to sider).

Les også: Flyselskap innfører korona-blodprøve for passasjerer

Selv om flysetedesignet Janus i teorien kan anvendes i nåværende flykabiner, er det knyttet usikkerhet til hvordan løsningen med både forovervendte og bakovervendte passasjerseter vil fungere i praksis. Dette kan blant annet by på utfordringer både for matservering og sikkerhets- og evakueringshensyn, skriver Forbes.

Dette kan muligens løses ved at det blir mer plass mellom hver enkelt rad, noe som også vil gi hver passasjer mer beinplass.

Flysetedesignet «Janus» sett ovenfra. Foto: Aviointeriors

La de midterste setene stå tomme?

Flyselskaper kan kanskje være nødt til å innføre framtidige smitteverntiltak om bord i fly hvis koronakrisen vedvarer i lang tid, enten fordi det blir påkrevd av nye internasjonale luftfartsforskrifter eller fordi forbrukerne ikke vil sitte tett oppå hverandre om bord i fly.

En løsning kan for eksempel være at alle de midterste setene står tomme. Da kan det kanskje heller friste med en løsning hvor en fjerner én eller to seterader i flyet for å gi plass til en tilnærming som ligner på Janus-designet, skriver Forbes.

Samme selskap har også lansert et annet flysetedesign som også tar hensyn til smittevern. «Glassafe» er en anordning som i så fall kan anvendes på eksisterende flyseter. Designet er rett og slett en slags glass-hette over hvert sete.

Hensikten er å redusere smitteoverføring av virus mellom passasjerene.

«Glassafe», som også er designet av Aviointeriors, er i praksis en glass-hette over hvert flysete som skal redusere smitteoverføring mellom passasjerene. Foto: Aviointeriors

- Vet ikke hvor lenge smitteverntiltak vil bli ivaretatt

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, sier til NRK at det er usikkert i hvilken grad flybransjen må forholde seg til smitteverntiltak, som større fysisk avstand mellom passasjerene, når koronapandemien en gang legger seg.

- Vi vet jo ikke hvor lenge koronakrisen vedvarer, og vet heller ikke hvor lenge avstand og andre smitteverntiltak vil bli ivaretatt. I dag er det anbefalinger til hvordan man skal tilrettelegge for å unngå smitte. Akkurat nå jobbes det med en veileder til flyselskapene, sier han.

Andre eksperter NRK har snakket med, tror flyprisene vil stige etter koronakrisen. Den ene grunnen til dette er at flyselskapene må kompensere for de enorme tapene de har lidd under pandemien.

Den andre grunnen er at flypassasjerene vil kanskje kvie seg for å sitte tett inntil hverandre de første årene, og at flyene dermed må belage seg på færre passasjerer på hver flygning, noe som igjen fører til lavere inntekter per flygning dersom man opererer med samme flypriser som i dag.