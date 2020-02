Kan en statsråd lure fellesskapet?

Vi har en statsråd som i Nav-systemet ville vært dømt til ubetinga fengsel. Uten nåde.

Forrige uke avslørte Dagbladet at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) fikk 120.000 i etterlønn da han gikk av som ordfører i Lenvik - samtidig som han ble ansatt som statssekretær.

Saken stopper ikke der. Sivertsen mottok også dobbel lønn fra det offentlige i fjor høst. Dette skjedde ved at Sivertsen fortalte sin hjemkommune at han ikke begynte for fullt som statssekretær før 1. januar 2020. Men nå viser det seg at han fikk lønn fra regjeringa fra november 2019.

Dobbelt lønn fra stat og kommune i to måneder - det blir mye penger, det. I tillegg etterlønn på 120.000. Alt på Statens regning.

Hvor lenge kan Erna Solberg la sånne ting passere? Dette handler jo ikke om at «jeg ville kanskje brukt andre ord». Dette er lureri. Av offentlige midler. Lureri fra fellesskapets kasse.

Og mannen møter på Slottet hver fredag.

Sivertsen sitter i regjering som medlem av Høyre - et parti som per definisjon er tilhenger av å begrense det offentliges utgifter. (De gjør det jo ikke i praksis, men den saken lar jeg ligge i denne sammenhengen.)

Men kan det tenkes at Sivertsen har glemt at hans lønn per definisjon skal regnskapsføres i kolonnen offentlige utgifter?