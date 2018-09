Kan få 25 millimeter på kun én time - fare for oversvømmelse

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel Østafjells på grunn av kraftige regnbyger fredag og lørdag.

Lokalt er det ventet mellom 15-25 millimeter på bare én time. En millimeter regn tilsvarer cirka en liter vann per kvadratmeter.



«Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak» heter det i varselet.

Fare for oversvømmelse

Det ustabile høstværet vil vedvare ut uken. Først neste uke er det ventet opphold og perioder med sol igjen. Temperaturen vil ligge stabilt rundt 20 grader, viser foreløpige prognoser, skriver Drammens Tidene.

- Det er ventet mellom 15-25 millimeter i løpet av en time, så det kan komme mer enn det i løpet av dagen. Og det blir fare for overvann og lokale oversvømmelser, sier meteorolog, Hanne Beate Skattør til Nettavisen.

Både fredag og lørdag

Lavtrykket kommer sørfra og gjelder for fredag og lørdag. Meteorologen sier at det er ennå usikker hvor det treffer, men vi får bygeaktivitet østafjells.

- Det begynner på Sørlandet på fredag også går det nordover i løpet av dagen. Vest for fjellet blir det ikke så mye regn. Vestlandet kommer ligger i le av fjellet, noe som er uvanlig, sier hun og presiserer at dette er litt frem i tid og at været kan endre seg.

