Kan få kraftig smell i Ap-bastionen

Trøndelag har i flere tiår vært et av Arbeiderpartiets viktigste fylker.

TRONDHEIM (Nettavisen): I tidligere Nord-Trøndelag, som har hadde fylkesråd, regjerte partiet i 24 år frem til samlingen av Trøndelag i 2018.

Fra 2009 til lokalvalget i 2015, lå Ap i Nord-Trøndelag stabilt rundt 40 prosent, men for to år siden gikk partiet på en real smell da endte opp med et valgresultat på 34,2 prosent. Et valgresultat tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen omtalte som "katastrofalt dårlig".



Les også: Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) har 63,2 prosent fravær: – Jeg gleder meg til en ny periode

Også i det sørlige Trøndelag har Arbeiderpartiet stått sterkt i lang tid, og på fylkeshuset i Trondheim regjerte Tore O. Sandvik over Sør-Trøndelag fra 2003. Han ble også Trøndelags første fylkesordfører da Trøndelag ble samlet til ett rike 1. januar 2018.

Her har oppslutningen ligget noe lavere enn i nord, men i fylkestingsvalgene i 2015 og 2011 endte partiet opp med resultater over 40 prosent.

Også i trøndelagkommunene står Arbeiderpartiet sterkt, og har nå 24 av 49 ordførere i fylket. De resterende kommunene er regjert av Senterpartiet (21) og Høyre (4).

HVILKEN VEI BLÅSER VALGVINDEN: Tore O. Sandvik og Rita Ottervik (nummer tre og fire fra venstre har regjert i Trondheim og Sør-Trøndelag (nå Trøndelag) siden 2003. I dag avgjør velgerne om de får fortsette i fire nye år. Her sammen med kommunalminister Monica Mæland (H) og statssekretær Anders Werp (H) da ny bypakkeavtale ble signert i sommer. Foto: Stein Nervik

Den kanskje viktigste av disse, er Rita Ottervik som har regjert i Trondheim siden 2003. Og til tross for at siste meningsmåling i trønderhovestaden varsler om tidenes valgsmell for Trondheim Arbeiderparti, sitter Ottervik etter alle solemerker trygt. Fordi velgerne stort sett hopper til samarbeids- og støttepartiene Rødt, SV, MDG og Senterpartiet.

Fra rødgrønt til blågrønt?

Men nettopp Senterpartiet er det uklart hvor hopper når stemmene er talt opp om noen timer. For mens Ottervik og Sandvik i dag regjerer sammen med Senterpartiet, er partiet Aps argeste motstander i de aller fleste kommuner i fylket.

Senterpartiets fylkesordførerkandidat Tomas Iver Hallem er i dag fylkesvaraordfører. Under valgkampen har han holdt kortene tett til brystet og sagt lite om han vil samarbeide med Høyre eller Arbeiderpartiet de neste fire årene.

Det er spekulert i om partiet både i fylket og Trondheim vil skifte side for å sikre Trondheim Høyre-ordfører, mot at Hallem blir Trøndelags første valgte fylkesordfører.

Da overtar i så fall Ingrid Skjøtskift ordførerkjedet i Trondheim. Og til tross for at Høyre ikke vokser når Ap faller, var det en optimistisk Skjøtskift Nettavisen snakket med en snau time før valglokalene stengte.

HÅPER FORTSATT: Ingrid Skjøtskift (H) har ikke gitt opp håpet om å overta ordførerkjedet i Trondheim. Foto: Stein Nervik

- Vi opplever ingen tilbakegang i Trondheim, mens Høyre opplever det i resten av landet. Det håper jeg skal være nok for å få til en skifte, sier Skjøtskift.

Skjer det, blir det også spennende å se hva som skjer frem mot stortingsvalget om to år. Det var det rødgrønne samarbeidet i Trondheim i 2003 som banet vei for at Stoltenberg dannet regjering med Sp og SV to år senere.

Tidenes første kvinne i Grong

Senterpartiets opptur kombinert med Arbeiderpartiets nedtur, betyr også at det kan være duket for et historisk maktskifte i Namsos.

Med unntak av et SV-intermesso i 2003-07, har Arbeiderpartiet hatt ordføreren i byen siden krigen. Men etter at kommunen nå har fått nabokommunene Namdalseid og Fosnes med på laget, er det langt fra sikkert at byens populære ordfører Arnhild Holstad (Ap) blir sittende.

Også Ap-bastionen Verdal kan stå for fall i kveld.

Man skal være forsiktig med å si noe sikkert før velgerne har sagt sitt, men i Trøndelag virker følgende rimelig sikkert i Trøndelag:

Grong kommune i Namdalen vil få sin aller første kvinnelige ordfører. Så blir det opp til velgerne å avgjøre om det er Arbeiderpartiets Linda Renate Linmo eller Senterpartiets Borgny Grande.