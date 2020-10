Kan kongen mene noe om noe som helst?

Kong Harald sier til Harald Stanghelle at han er motstander av aktiv dødshjelp. Blir han med det en «politisk» konge?

Meningsmålinger tyder på at et flertall i det norske folk støtter retten til aktiv dødshjelp. Når Kongen motsier flertallet – tråkker han ikke da over en grense? Underforstått: Fungerer ikke Harald da som en splittende konge.

Det er faktisk mulig å mene det. Men dette er jo det evige dilemmaet med monarkiet. Strengt tatt bør de kongelige ikke mene noen verdens ting. Kan Kong Harald beskrive Norge som et land der «gutter er glad i gutter, der jenter er glad i jenter, og der gutter og jenter er glad i hverandre» - uten å være «splittende»? Kan han mene at islam er like OK som kristendommen, uten å virke «splittende»?

Kong Haakon (1872-1957) ble kjent for utsagnet «jeg er også kommunistenes konge». Men kan kong Harald også være muslimenes konge? Man kan jo for eksempel spørre Hege Storhaug og Rita Karlsen i det statsstøttede Human Rights Service.

Saken er at vi er velsigna med et nærmest gudbenåda folkelig og fornuftig kongehus. Hvis vi holder Human Rights Service og Sian (Stopp islamiseringen av Norge) utenom, vil folk flest i dette landet mene at kongehuset representerer det beste ved «norske verdier». Solidaritet, mangfold, toleranse, inkludering, små forskjeller – «alle skal med».

Kronprins Haakon støtter alt som er av grønne tiltak; Mette-Marit reiser landet rundt som ambassadør for Bok-Norge; de støtter alt som er av humanitært arbeid verden over; dronning Sonja sponser Kunst-Norge; kong Harald har sett flere hopprenn i Holmenkollen enn de som har vært arrangert.

I tillegg er de likandes folk, alle sammen – til og med sossefru Haraldsen.

Men hva hadde skjedd om en av toppene i kongehuset trådte ut av rollen som talsperson for «hele folket» - altså minus HRS og Sian? Hva om kronprins Haakon gikk ut med støtte til Antifa eller Sian? Hva om Mette-Marit syntes oppsamling av plast i havene var noe stort tull, igangsatt av «klima-ekstremister»?

Hva om den kommende kongen sto fram som Nato-motstander? Hva om kongen og dronninga slutta seg til team Carl I. Hagen, som mener alt pratet om CO2 i atmosfæren er «klimahysteri»?

Da ville kongehuset rast sammen, som et korthus.

Hva ville resultatet blitt, om vi hadde gjennomført en folkeavstemning om monarkiet? Ikke godt å si. Det norske folk elsker sitt kongehus, og det norske kongehus elsker sitt folk. Men på prinsipielt grunnlag ville folk flest naturlig nok valgt en annen styreform. Makt som går i arv, tilhører en annen tid.

Så hvorfor gidder ikke jeg, som republikaner, å engasjere meg i kampen for republikken Norge? Fordi jeg ikke gidder å kjempe tapte kamper. Haakon og Mette-Marit vil antageligvis leve lenger enn meg, og ganske sikkert bli et strålende regentpar. Og jeg lever godt med dem, livet ut.