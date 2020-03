Kan rekvirere boliger og hoteller for å isolere smittede

Helsedirektoratet får utvidede fullmakter for å sikre helsehjelp og hindre smittespredning.

OSLO (Nettavisen, NTB): Helsedirektoratet sier de har vide fullmakter til å innføre strengere tiltak for å begrense spredning av coronaviruset, men holder foreløpig fast på at kommuner og fylker må ta avgjørelsen om stenging av skoler og barnehager og at lokale arrangører, i samarbeid med kommunene, må vurdere store arrangementer.

- Men vurderingsgrunnlaget er i stadig endring, understreker lege og fagdirektør Svein Lie overfor Nettavisen.

Vil ikke pålegge skolestenging nå

- Det er aktøren, den som arrangerer noe, som har ansvaret. Så er det kommunen som har det primære ansvaret for å fatte vedtak, dersom det blir nødvendig. Det kan gjelde alt fra stenging, regulering, kanskje avgrense bevegelsesmuligheten fra et gitt område. Det er store fullmakter som ligger i smittevernloven. Men det skal bare innføres når det står i forhold til nytten.

- Så per i dag, ingen nasjonale krav til stenging av barnehager og skoler eller tiltak knyttet til store arrangementer som kvinnedagen 8. mars?

- Jo, det er nasjonale råd på de enkle tingene, som å holde avstand og håndvask, men ikke nasjonale tiltak som stengingsvarsler. Det er helt avhengige av lokale forhold, sier Lie.

Departementet gir utvidede fullmakter

Samtidig kommer Helse- og omsorgsdepartementet med beskjed om at Helsedirektoratet får utvidede fullmakter til tiltak de mener er nødvendige for å sikre helsehjelp og hindre smittespredning, melder NTB.

Det er fullmaktene i helseberedskapsloven som nå trer i kraft, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet kan nå pålegge tjenesteplikt eller beordre personell å jobbe overtid. Direktoratet kan også rekvirere boliger, hoteller og andre bygg for å isolere smittede, om de mener det er nødvendig.

På Aker sykehus er det satt opp telt hvor man kan kjøre inn med bil for å bli testet for Covid-19-virus. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Kan benyttes når live og helse står i fare

Fullmaktene kan benyttes når det er stor sannsynlighet for en ekstraordinær krise, og konsekvensene for befolkningens liv og helse kan bli alvorlige.

Både sykehus og kommuner har mulighet til å pålegge helsepersonell overtid og gjøre endringer i driften hvis det er nødvendig.

– Fullmaktene skal ikke brukes med mindre det er strengt nødvendig. Det er fortsatt sykehusene og kommunene som har ansvar for helsehjelp til befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Høie sier at situasjonen ikke er ekstraordinær nå.

– Vi er ikke i en slik situasjon nå, men vi ønsker å være på den sikre siden hvis den skulle oppstå. Derfor gir vi nå direktoratet utvidede fullmakter, sier han.