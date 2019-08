Kan ta flere dager før E16 kan åpnes helt igjen etter ras

Uværet har skapt store problemer på en rekke veistrekninger i Hordaland

(BERGENSAVISEN): En rekke veistrekninger i Hordaland ble stengt som følge av uværet som slo innover onsdag.

Dette er status klokken 1150 torsdag:

E16 ved Bolstad er stengt på grunn av ras. Det er forventet at ett felt kan åpne klokken 1400.

Fv 314 Dale – Bulken over Hamlagrø er stengt på grunn av ras.

Fv. 49 ved Vikøy på strekningen Mundheim – Nordheimsund er stengt på grunn av flom. Anbefalt omkjøring via fv. 48 Eikelandsosen.

E16 delvis åpnet

På E16 mellom Bergen og Voss er veien stengt på to steder ved Bolstad. Ifølge veivesenet har en elv tatt med seg deler av veien.

– Det har gått to ulike flomskred. Det ene har gått ut i et elvegjel og ført til at vannet har gravd seg under veien på den ene siden. Det andre har skredet har gått nærmere Bolstad, og har tettet en kuvert gitt nye veier for vannet, sier Harald Hauso, geolog i Statens vegvesen.

Han har vært på stedet sammen med andre geologer og geoteknikere.

Hauso forteller at vannet har ført til at det har skjedd en bevegelse i veibanen, og at de derfor har måttet vurdere stabiliteten til veien.

Geolog Harald Hauso har vært på Bolstad og undersøkt raset fra helikopter. Foto: EIRIK HAGESÆTER Foto: Eirik Hagesæter (Bergensavisen)

– Konklusjonen er at vi kan åpne ett felt i ettermiddag, så lenge det er vakthold og ledebil. Men veien kan bli stengt igjen om det kommer mer nedbør, sier Hauso.

Det er ventet at ett felt kan åpnes klokken 1400, og at det da blir kolonnekjøring.

– Det er en reparasjonsjobb å gjøre i ettertid, men denne har vi ikke vurdert nå, sier han.

Vegtrafikksentralen opplyser at det trolig vil ta flere dager før veien er åpnet igjen.

I natt ble trafikanter stående mellom de to rasene som traff Bolstad.

– Vi vet ikke antallet som sto innesperret, men det var et strekke på noen kilometer. De kom seg hverken frem eller tilbake, så de hadde strengt tatt ikke noe valg, og skjønte fort at de var alene der, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen.

Omkjøringer

De mange stengte veiene fører til utfordringer. Det er skiltet omkjøring flere steder, og utplassert vakter som følger med på utviklingen.

Veivesenet anbefaler følgende omkjøringer:

Vest-Øst: All trafikk som skal fra vest til øst kan kjøre fv. 48 fra Hagaåstunnelen i Samnanger til Gjermundshamn, og videre med ferge til Årsnes. Veien videre går til Odda over E134 Haukeli.

Øst-Vest: All trafikk som skal fra øst til vest kan kjøre på fv. 7 frå Granvin til Trengereid. Mellom Granvin og Fyksesund er det kolonnekjøring.

Vei forsvant

På fylkesvei 49 ved Vikøy i Norheimsund gjorde vannmassene tydelig skade.

I morgentimene opplyste Vegtrafikksentralen at veien var "forsvunnet", og at strekningen neppe blir åpnet med det første.

Evakuert

I Kvam traff været skikkelig, og et hus ble evakuert.

– Huset er ikke værende i, og to personer ble evakuert. Vi har ikke vært inne i huset, men det er sagt at vannet fosset gjennom, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt.

Bergen slapp billigere unna nedbøren.

– Det har vært ganske rolig i Bergen-området, det området utenfor byen som er mest berørt, sier Sætre.