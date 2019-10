Kan Trump bli avsatt og likevel bli gjenvalgt?

Eksperter redegjør for hvorvidt Donald Trump kan bli gjenvalgt neste år, selv om han skulle bli stilt for riksrett og avsatt.

Det blåser mer enn vanlig rundt president Donald Trump etter at leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, besluttet i forrige uke å igangsette en formell gransking av USAs president.

Prosessen kan ende med at Trump blir stilt for riksrett. Et teoretisk mulig utfall er at Trump blir avsatt som USAs president før hans første presidentperiode er overstått. Det kan i teorien skje før presidentvalget i november neste år.

Dersom dette skulle skje, er det ikke 100 prosent sikkert at Trump-motstanderne er kvitt ham av den grunn. Det er nemlig en teoretisk mulighet for at Trump kan bli avsatt i en riksrettprosess, og likevel bli gjenvalgt som USAs president.

- I prinsippet er det mulig, siden Trump er i første presidentperiode. Avsettelse og diskvalifisering er holdt separat fra hverandre i Grunnloven og Senatets prosedyrer. Så det er mulig å avsette Trump og la ham stille i 2020 igjen, sier postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- Senatets praksis

Det er Representantenes hus som i henhold til Grunnloven skal ta ut og vedta tiltale mot en offentlig representant, inkludert presidenten, som har begått «forræderi, bestikkelse eller andre alvorlige kriminelle handlinger eller forseelser». Riksrettprosessen avsluttes i Senatet, hvor det kreves to-tredjedels flertall for å felle og avsette personen.

- Senatets praksis i riksrettsaker har vært å holde avsettelse og diskvalifisering separat. Gjennom historien er tre føderale dommere avsatt og diskvalifisert fra å holde et tilsvarende verv i fremtiden. Dommeren Alcee Hastings ble avsatt og senere innvalgt i Kongressen, sier Mjelde.

- Men om han (Trump red.anm.) avsettes, vil det være uttrykk for at han har mistet tverrpolitisk støtte. Trump ville nok tatt det i betraktning, sier han.

- En rynke i Grunnloven

Trump er som nevnt bare i sin første presidentperiode. Amerikanske presidenter kan i henhold til loven bare bli valgt til maks to presidentperioder.

Austin Sarat, som er professor i rettsvitenskap og statsvitenskap ved Universitetet Amherst, har i et innlegg stilt spørsmål om Trump kan bli gjenvalgt som president dersom han blir avsatt i en eventuell riksrettprosess.

- En lite kjent rynke i Grunnloven kan muligens tillate Trump å bli gjenvalgt som president i 2020 selv om han blir fjernet fra embetet gjennom riksrettprosessen, skriver professor Austin Sarat i The Conversation, som er et nettbasert tidsskrift med akademiske innlegg og analyser.

Separate avstemninger

Sarat skriver at Senatet har en praksis i riksrettsaker med å holde én avstemning for hvorvidt «tiltalte» skal avsettes, og én avstemning for om han eller hun skal diskvalifiseres fra å kunne holde fremtidige verv. I avstemningen om diskvalifisering av fremtidige verv, er Senatets praksis at det kun kreves enkelt flertall, i motsetning til to-tredjedels flertall som kreves for å bli felt og avsatt.

- Ingen steder i Grunnloven er det definert en standard for diskvalifikasjon, og Senatet har avstått fra å sette en standard, skriver Sarat.

- Så selv om president Trump ble stilt for riksrett og felt, er det en mulighet for at han kan bli gjenvalgt til det samme vervet han ble fjernet fra, skriver Sarat.

Alcee Hastings ble avsatt i en riksrettprosess i 1989, men ble senere valgt inn i Kongressen. Her er han avbildet med Hillary Clinton under nominasjonsprosessen mellom sistnevnte og Barack Obama i 2008. Foto: Elise Amendola (AP)

Avsatt og gjenvalgt til Kongressen

Alle representanter for lovgivende, utøvende og dømmende makt kan bli stilt for riksrett. Men kun et titalls personer er blitt stilt for riksrett, og bare åtte er felt og avsatt. Som tidligere nevnt av Mjelde, har Senatet diskvalifisert kun tre personer, som ble avsatt i en riksrettprosess, fra å holde fremtidige verv.

West H. Humphreys, Robert W. Archbald og Thomas Porteous ble både avsatt og diskvalifisert fra fremtidige verv i riksrettprosesser. Humphreys ble avsatt som dommer under den amerikanske borgerkrigen, mens dommerne Archbald og Porteous ble avsatt og diskvalifisert i henholdsvis 1913 og 2010.

Sarat, i likhet med Mjelde, trekker fram et eksempel på en dommer som ble avsatt i en riksrett og deretter gjenvalgt til et offentlig verv. Alcee Hastings (Demokrat) ble avsatt som distriktsdommer i Florida i 1989 grunnet falsk forklaring og bestikkelser.

Hastings ble valgt inn som medlem av Representantenes hus i 1993, og sitter som kongressmedlem fortsatt.

- Andre personer som ble tiltalt for falsk forklaring og bestikkelser, i tillegg til forbrytelser som skatteunndragelse, har blitt dømt, men ikke diskvalifisert. Det er vanskelig å si hva som skiller disse sakene fra de andre (sakene hvor de både er avsatt og diskvalifisert red.anm.), skriver Sarat.

Hilmar Mjelde er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Gerhard Flaaten

- Opp til folket å avgjøre

Professor Edward B. Foley ved Ohio State University, tar til orde for at Senatet skal bruke Hastings-saken som presedens dersom Trump blir felt og avsatt i riksretten, og dermed la ham få stille til gjenvalg.

Foley mener det er opp til folket å avgjøre om Trump skal få en ny sjanse som president.

Telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president er foranledningen til granskingen som nå pågår i Kongressen. Trump anklages for å ha bedt en fremmed makt (Ukraina) om å granske hans politiske rival Joe Biden - favoritten til å stille som Demokratenes kandidat i valget 2020.

Dersom anklagene stemmer, har Trump gjort seg skyldig i å be en fremmed makt om innblanding i et amerikansk valg ved å sverte en potensiell hovedmotstander.

- Å fjerne Trump fra vervet fra den gjenværende tiden i presidentperioden, vil frata ham muligheten til å misbruke presidentvervet igjen og beskytte integriteten til valgprosessen fra uheldig innblanding. På en annen side, å gi ham muligheten til å stille til gjenvalg vil tillate de amerikanske velgerne å avgjøre om Trump - til tross for hans forsøk på å undergrave systemet - skal få en ny sjanse, skriver Foley i et innlegg i Politico Magazine.