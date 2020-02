Kan vi stole på målingene? I så fall vil Trump tape så det suser

Donald Trump blør på såkalte match up-målinger.

Demokratene er godt i gang med nominasjonsprosessen som skal avgjøre hvem som stiller mot Republikanernes kandidat, president Donald Trump, i presidentvalget 3. november.

Selv om valgdagen er drøyt åtte måneder unna, og det fortsatt ikke er noen soleklar demokratisk presidentkandidat, foretas det en rekke såkalte match up-meningsmålinger daglig.

Disse match up-målingene tar utgangspunkt i et tenkt scenario, og setter Trump opp mot potensielle demokratiske presidentkandidater.

Demokratene som fortsatt kjemper om å bli nominert som presidentkandidat, er Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Joe Biden, Tom Steyer og Amy Klobuchar.

De aller fleste av dem ville vunnet mot Trump dersom man tok utgangspunkt i resultatet fra match up-målinger ulike målingsinstitutter har publisert onsdag.

Av de 18 match up-meningsmålingene som ble publisert og trukket fram av det politiske nettstedet 270towin (270 delegater for å vinne) onsdag denne uken, kommer Trump seirende ut på bare tre av dem.

Blør på match up-målingene

FiveThirtyEight har også samlet en rekke nasjonale match up-målinger med ulike mulige konstellasjoner: Biden mot Trump, Sanders mot Trump, Buttigiege mot Trump og så videre.

Noen av målingene er gjennomført med registrerte velgere, mens andre målinger er gjennomført med sannsynlige velgere.

På oversikten til FiveThirtyEight kommer Trump seirende ut på kun fem av 30 match up-målinger som ble gjennomført den siste uken.

Microsoft News gjennomfører en daglig presidentvalg-måling (daily tracking) hvor de blant annet spør velgerne om de ville stemt på Trump eller Demokratenes kandidat dersom det var valg i dag. 54 prosent svarer at de ville stemt på Demokratenes kandidat, mens 38 prosent svarer Trump. Åtte prosent svarer «andre».

Hilmar Mjelde er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Gerhard Flaaten

- Tenker at «alt» er bedre enn Trump



USA-ekspert Hilmar Mjelde sier en ikke kan legge noe vekt på denne typen målinger.

- Jeg tillegger ikke disse målingene noen vekt. Folk bes ta stilling til et tenkt scenario, ikke et faktisk valg de står overfor. Da vet vi at velgerne ikke gir like gjennomtenkte svar, sier Mjelde til Nettavisen.

Mjelde er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

- Velgermassen i primærvalgene tenker annerledes enn velgermassen i hovedvalget. «Alt» er bedre enn Trump, tenker mange nå, men ikke hvis de tror han (annen kandidat red.anm.) vil ta fra dem helseforsikringen, sier Mjelde.

Bernie Sanders vil for eksempel innføre statsstyrte helseforsikringer for alle (Medicare for All). I Nevada, som holder nominasjonsvalg i helgen, er det mange fagorganiserte velgere som får god helsedekning fra Las Vegas-kasinoene, og som frykter de vil miste gunstige helseforsikringer dersom Sanders blir president.

- Pleier å vise at motstanderen vinner

Mjelde sier at tidligere match up-målinger sammenlignet med det faktiske utfallet, viser at denne typen målinger må tas med en klype salt.

- Såkalte match up-målinger pleier å vise at mulige motstandere vinner klart. Reagan var 16 prosentpoeng bak Carter et år før 1980-valget, men slo ham med 10 prosentpoeng. Bush (senior red.anm.) var 18 prosentpoeng bak Dukakis i juli 1988. Ingen tror at Sanders vil slå Trump med 10 prosentpoeng, som en måling viste, sier han.

- Et sentralt poeng her er at hovedvalgkampen, i all sin brutalitet, ikke har kommet i gang. En hypotetisk kandidat er ikke den samme tidlig i november - da vil han eller hun ha blitt maltraktert av presidentenes team i et halvt år, sier Mjelde.

Mjelde mener målingene blir mer pålitelige først etter at Demokratene har nominert sin presidentkandidat under landsmøtet på sensommeren.

- Jo nærmere vi kommer valgdagen, desto mer pålitelig blir målingene, fordi vi da har med noe som ligner valgdagen å gjøre, sier han.

Delstatene som historisk sett avgjør

Mjelde sier såkalte match up-målinger har kun én hensikt.

- Disse målingene tas ikke fordi de kan forutsi valgutfallet. De tas for å gi media noe å fylle 24 timers nyhetssykluser med. Media dekker nemlig politikk i et konkurranseperspektiv med vinnere og tapere – hvem er leder, hvem går ned på siste måling og så videre.

Mjelde påpeker også at nasjonale målinger ikke viser det sanne bildet.

- Dessuten har ikke USA et nasjonalt valg. De har 50 delstatsvalg. Det spiller ikke noen rolle at Sanders gruser Trump i California. Det viktige er hva situasjonen i Michigan, Pennsylvania og Wisconsin er – delstatene som historisk sett avgjør, sier han.

To match up-målinger med Trump mot Sanders og Trump mot Biden, som er utført i Wisconsini januar, viser et helt jevnt løp.

I match up-målinger fra Michigan (også tatt i januar), ligger Trump noen hestehoder bak de potensielle demokratiske kandidatene.

Mens i match up-målinger som ble tatt i Pennsylvania (som ble tatt i desember), har Trump et kraftig overtak på samtlige potensielle demokratiske presidentkandidater.