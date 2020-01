Kanonmåling for Frp etter regjerings-exiten - Høyre raser nedover

Fremskrittspartiet er Norges nest største parti for første gang på ni år, og Senterpartiet faller kraftig.

Fem dager etter at Siv Jensen tok Fremskrittspartiet ut av regjering, får partiet en enorm opptur på Nettavisens ferske stortingsmåling, laget av Sentio.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på hele 17,5 prosent, som er fram 6,8 prosentpoeng fra Nettavisens ordinære stortingsmåling i forrige uke.

- Frp gjør en kanonmåling med 17,5 prosent. Åpenbart at de har tjent på å gå ut av regjering, og å stå opp for det som er en viktig sak for partiet og deres velgere, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Partiets lojalitet har i tillegg økt kraftig. I forrige uke sa 57 prosent av Frps velgere fra stortingsvalget i 2017, at de vil stemme på partiet igjen. Nå er andelen 82 prosent.

Større enn Høyre

Samtidig får to av de gjenværende regjeringspartiene, Høyre og Venstre, en skikkelig smell.

Høyre faller med 4,3 prosentpoeng etter målingen for én uke siden, som ble tatt opp før Frps regjerings-exit. Partiet mister dermed plasseringen som Norges nest største parti, med en oppslutning på 16,2 prosent.

Forrige gang Frp var større enn Høyre på Sentios målinger, var i mars 2011 - altså for ni år siden.

- Det er en krisemåling for de tre gjenværende regjeringspartiene. Dette er det dårligste barometertallet for Høyre siden september 2009 på målingene til Sentio. Høyre har på denne målingen et stort netto tap til Frp, sier Stubban.

Venstre halverer også sin oppslutning, fra 4,1 til 2,1 prosent.

KRISEMÅLING: Stemningen var god da statsminister Erna Solberg (H) tok en selfie av sitt nye mannskap fredag, men velgerne straffer regjeringspartiene i Nettavisens ferske stortingsmåling. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Resultatet viser dessuten at Høyre har en lav lojalitet blant sine velgere. 58 prosent av velgerne fra stortingsvalget i 2017, sier nå at de vil stemme på partiet igjen.

- Det ser derfor ut til at høyrevelgerne fra 2017 vil ha en tydelig blå profil på regjeringsprosjektet, samtidig som IS-kvinnesaken nok har påvirket. Samtidig fortsetter lekkasjen av velgere fra Høyre til Senterpartiet, sier han.

I målingen er 1007 personer spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 24-27. januar, og har en feilmargin mellom 1,0 og 3,1 prosent.

I forrige uke gikk Frp fram til 14,6 prosent på TV 2s gallup.



Siv Jensen: - Det jeg sa var riktig

Frp-leder Siv Jensen er naturlig nok godt fornøyd med kanonmålingen.

- Det er veldig hyggelig. Vi får mange målinger om dagen som gir Fremskrittspartiet et løft, men det er lenge til valget og vi vet at vi må jobbe veldig hardt fremover for å vise oss velgernes tillit verdig, sier Jensen til Nettavisen.

JUBLEMÅLING: Frp-leder Siv Jensen, som nå er tilbake på Stortinget, får en skikkelig boost på Nettavisens ferske meningsmåling. - Det er veldig hyggelig, sier Jensen om resultatet på 17,5 prosent. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Mandag var Jensen tilbake til hverdagen på Stortinget, etter å ha flyttet ut av kontoret i finansdepartementet.

- Dette er klart målinger som gjør at det blir lettere og enda morsommere å brette opp ermene og stå på fremover. Fremskrittspartiet kommer til å jobbe grundig, skikkelig, seriøst, langsiktig og troverdig, sier Jensen.

- Mens dere går fram, raser Høyre og Venstre nedover. Hva tenker du om det?

- Det er vel kanskje en indikasjon på at det jeg sa var riktig, at regjeringens politikk er blitt litt for grå og kjedelig. Men igjen så er det lenge til valget, og nå er jeg først og fremst opptatt av å sikre Fremskrittspartiet gode gjennomslag, sier hun, og påpeker:

- Det er fullt mulig å se for seg at vi kan finne gode løsninger sammen med regjeringspartiene i en del saker også, men gjennomslag er viktig for oss.

- Sp i umulig spagat

Men Jensen jubler ikke bare over egen boost. Hun er også fornøyd med at Senterpartiet faller, til en oppslutning på 12,5 prosent (tilbake 4,3 prosentpoeng) i målingen.

- Senterpartiet får også en smell. Det kan nok tyde på at en del velgere som midlertidig har gått til Senterpartiet, ser at de står i en umulig spagat. For selv om Senterpartiet forsøker å skissere en politikk som de aldri tidligere har vært opptatt av, så tror jeg velgerne flest ser at det er en selvmotsigelse når de skal samarbeide med Arbeiderpartiet, SV og Rødt, sier hun, og hevder tydelig:

- Det er ingen sjanse for dem å få gjennomslag for noe som helst av den politikken de ønsker.

Høyre: - Ikke overraskende

Høyre legger ikke skjul på at de er skuffet over den kraftige tilbakegangen.

- Disse tallene er vi selvfølgelig ikke fornøyde med. Med forrige ukes regjeringsendring i minne er det allikevel ikke helt overraskende at velgerne er noe usikre på hva som blir regjeringens vei videre, sier Høyre-nestleder og finansminister Jan Tore Sanner til Nettavisen.

INN - OG UT: Jan Tore Sanner (H) overtok fredag som finansminister etter Siv Jensen (Frp), og nå er det Jensen som får betalt av velgerne, mens Sanner og hans parti opplever en skikkelig smell. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Sanner sier at de nå skal «brette opp ermene».

- Nå er et nytt lag på plass, vi tar ansvar og vi er klare til å brette opp ermene og fortsette jobben med å gjøre Norge enda bedre. Vi skal fortsette å jobbe med å løse folks hverdagsproblemer og regjerer videre på den politiske plattformen som alle de fire borgerlige partiene ble enige om i fjor, sier han, og legger til:

- Det betyr blant annet at vi skal holde skattene nede, jobbe for at flere fullfører videregående og at flere kommer i arbeid, og sørge for at vi klarer å omstille Norge til et grønnere samfunn.

Se resultatene for alle partiene:

- Venstres framgang en blaff

Også regjeringspartiet Venstre faller stort på målingen, etter at de i forrige uke gikk mest fram på Nettavisens ordinære stortingsmåling for januar.

- Venstre går tilbake igjen og forrige ukes fremgang viser seg å være et blaff. De har nå fått mer innflytelse innad i regjering og bør ha bedre muligheter enn tidligere på å bli mer synlig, sier Stubban hos Sentio om Venstres resultat på 2,0 prosent.

Nettavisen har bedt om en kommentar fra Venstre-leder Trine Skei Grande, men kommunikasjonsstaben rundt Skei Grande har hittil ikke besvart henvendelsen.

FALLER: Venstre-leder Trine Skei Grande får en smell fra velgerne i Nettavisens ferske måling, og halverer oppslutningen til 2,0 prosent. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

KrF går derimot noe fram, men ligger fortsatt under den magiske sperregrensen på 4 prosent. Partiet går fram 0,9 prosentpoeng etter regjeringsendringene, til 3,9 prosent.

- Lavere lojalitet for Sp

Samtidig faller altså Senterpartiet kraftig for første gang på lang tid, til et resultat på 12,5 prosent.

- Nedgangen skyldes lavere lojalitet, at de mobiliserer en lavere andel velgere som ikke stemte i 2017, og de henter færre velgere fra Ap, Høyre og Frp. Med alt som har skjedd de siste ukene har det vært vanskelig for Senterpartiet å få oppmerksomhet om sine saker, mener Stubban.

Men Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum synes ikke resultatet er dårlig.

- I 2017 gjorde vi jo et av de beste stortingsvalgene vi har hatt med 10,3 prosent, og da var vi den store valgvinneren - og denne målingen er høyere, påpeker Vedum overfor Nettavisen.

TILBAKE: Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, opplever en stor tilbakegang i målingen - til et resultat på 12,5 prosent. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Vedum: - Det går opp og ned

Han mener de går fram fra 2017-valget fordi de lenge har «vært en tydelig røst».

- Fordelene til Senterpartiet er at vi har sagt det vi mener over tid, at vi ønsker å utvikle hele landet, ha tjenester over hele landet og mener at avgiftene er for høye.

- Så du er ikke skuffet over 12,5 prosent?

- Det vil gå litt opp og ned. Vi har også hatt målinger etter regjeringsskiftet på 16,8 prosent. Vi må bare kjøre på uansett, og det er valgresultatet som gjelder, sier Vedum.

- Blir du bekymret over at Frp går så mye fram?

- Nei, jeg gjør ikke det. Det vil sikkert variere for dem også, som meningene deres har variert den siste uken. I forrige uke ville de oppløse Viken, og nå er de for igjen, sier han, og vektlegger:

- Vi kommer til å kjøre og være en knalltydelig opposisjon til regjeringen, som vi mener fører en helt feilslått politikk.

MDG går tilbake

Arbeiderpartiet holder seg stabile i Nettavisens ekstramåling, og får et resultat på 25,6 prosent (fram 0,2 prosentpoeng). Det samme gjør SV, med et resultat på 7,7 prosent (ned 0,2 prosentpoeng). Mens Miljøpartiet de Grønne (MDG) faller 0,5 prosentpoeng, til 4,9 prosent.

Antall usikre velgere har også økt fra forrige uke, fra 1,4 til 2,6 prosent.

Rødt får ny rekord

Et annet parti som kan juble, er Rødt, som får sitt beste resultat noen gang på Sentios målinger, med en oppslutning på 6,9 prosent (fram 2,3 prosentpoeng).

Partiet er dermed større enn Venstre og KrF til sammen.

- Det er gledelig å se at stadig flere ønsker en tøffere politikk mot Forskjells-Norge og for en rettferdig miljøpolitikk. Selv om vi nå har fått noen rokkeringer blant statsrådene så ligger Erna Solbergs politikk for økende forskjeller, økte klimagassutslipp og for økt sentralisering fast, sier Rødts partisekretær, Benedikte Pryneid Hansen, til Nettavisen, og vektlegger:

- Denne målinga viser at Rødt holder seg stabilt over sperregrensa, som vi har gjort i over et år nå. Et Rødt over fire prosent er nøkkelen for å få Erna Solberg ut av regjeringskontorene.

REKORD: Rødt-leder Bjørnar Moxnes fosser også fram i målingen, og partiet hans får tidenes beste resultat i Sentios målinger. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Mister rødgrønt flertall

Dersom målingen var valgresultatet, ville de rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, ikke ha hatt flertall på Stortinget. Partiene ville fått 83 stortingsrepresentanter, og ville vært avhengig av Rødt eller MDG for å få regjeringsmakt.

Mens de gjenværende regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, ville fått enda færre representanter, totalt 65. Dette er likevel sju flere enn i målingen for en uke siden.

Sammenlignet med stortingsvalget i 2017, ville Rødt fått elleve nye stortingsrepresentanter, mot dagens ene. Også MDG ville økt stortingsgruppen sin kraftig, fra én til åtte. Flest ville Høyre mistet, totalt 16 - og Venstre ville sittet igjen med kun én representant.

IKKE FLERTALL: Den nye regjeringen som ble presentert fredag i forrige uke på Slottsplassen, har langt fra flertall på Nettavisens stortingsmåling. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Disse har flest usikre velgere

Ifølge bakgrunnstallene til målingen er det andre partier, deriblant Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som har flest usikre velgere. 41,9 prosent av de som stemte på disse partiene sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiene igjen.

Mange usikre velgere har også Venstre (16 prosent), SV (14,5 prosent), Høyre (14,4 prosent) og Senterpartiet (14,3 prosent).

Bakgrunnstallene viser også at Høyre mister klart flest velgere til Frp. 14 prosent av dem som stemte på partiet i 2017, sier de heller vil stemme på Siv Jensens parti. Seks prosent av Høyre-velgerne sier de heller vil stemme på Senterpartiet.

Selv om Fremskrittspartiet øker lojaliteten sin kraftig, mister de tre prosent av sine velgere til Senterpartiet. KrF mister også mange velgere til Senterpartiet (22 prosent), og til SV (9 prosent). SV mister flest velgere til Rødt, og Ap flest til Senterpartiet.