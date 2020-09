Kanskje det er du som bør tørke av deg oljen, Erna?

Vi applauderer alle tiltak som kan redusere klimagassutslippene; også karbonfangst. Det er imidlertid ikke aktivistene som bør tørke av seg oljen.

Av Arild Nøkland, medlem av Extinction Rebellion Norge

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Sara van der Moe fikk «olje» helt over seg under Extinction Rebellions demonstrasjoner utenfor Olje- og energidepartementet mandag forrige uke.

Erna Solberg svarte med at Sara heller burde «tørket av seg oljen og klappet litt» for henne og regjeringens klimapolitikk.

Vi i Extinction Rebellion applauderer alle tiltak som kan redusere klimagassutslippene; også karbonfangst. Det er imidlertid ikke aktivistene som bør tørke av seg oljen. Det er du, Erna.

Les også: Klimaaktivister limte seg fast: – Bortskjemte pøbler

Du er ansvarlig for at Norge ikke reduserer tilgangen på et produkt som er skadelig for mennesker og natur.

Norge er verdens 7. største eksportør av CO2. Norsk olje og gass står for 1,4 prosent av verdens klimagassutslipp. Ifølge WHO dør 150.000 mennesker på grunn av klimaendringene allerede i dag.

Det er lett å argumentere for at norsk olje dreper og sender mennesker på flukt.

Les også: Toppinvestor blir MDG-politiker

Norge har et moralsk ansvar som produsent av et skadelig og dødelig produkt. Dette er ditt ansvar, Erna.

Kutt i norsk oljeproduksjon vil redusere de globale utslippene, konkluderer ti av Norges ledende samfunnsøkonomer i en studie fra 2018. Litt av kuttet vil bli erstattet av andre land, men en tredjedel vil ikke bli erstattet.

For hvert tonn olje Norge kutter, så vil de globale utslippene bli redusert med ett tonn.

Les også: De bryter loven, skaper trafikkaos og kan ofre livet for miljøet. Nå skal den ekstreme klimaorganisasjonen Extinction Rebellion erobre Norge

Ved å la oljen ligge kan vi kutte nesten fire ganger så store utslipp som det vi slipper ut selv. CO2-fangst fra Norcem i Brevik vil redusere de norske utslippene med bare en prosent.

Effekten av regjeringens CCS-prosjekt blir småtteri sammenlignet med å kutte i egen oljeproduksjon.

Les også: Equinor vil bygge ut Breidablikk-feltet for 18,6 milliarder kroner

Norge bør selvfølgelig ta ansvar og kutte vår oljeproduksjon. Det er du som bør tørke av deg oljen, Erna. Kanskje burde du også klappe litt for de som kjemper for en levelig fremtid?

Si meg, Erna Solberg: Er du enig i at Norge har et etisk ansvar for konsekvensene av norsk petroleumseksport?