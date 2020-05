Kanskje kunne Hege Storhaug i hvert fall la 17. mai i fred?

17. mai er vel verd å feire. Men nasjonalismen som tyter ut på nettet er motbydelig. Er det for mye å be om en rasismefri nasjonaldag?

Det hender jeg roter meg bort i sidene til Hege Storhaugs HRS. Det er som regel en bedrøvelig opplevelse. Hege Storhaug er sjøl temmelig drøy innimellom, men hennes venner går henne en høy gang. I kommentarfeltet er ikke rasismen fordekt, den er helt åpen og illeluktende.

Men det som slår meg mest, er kanskje den totale uvitenheten Storhaugs venner legger for dagen. I dag er det for eksempel en innsender som mener at hijab = sharialover. I dette ekkokammeret diskuterer de virkelig i fullt alvor om det skal være lov å bruke hijab til bunad!

Jeg har brukt et par timer i dag på å se TV. Utrolig mange folk som er kledd i bunad, men jeg har ikke sett noen med hijab! Dette er med andre ord en «debatt» som handler om et «problem» som ikke fins. Og det er Hege Storhaug som starter den; hun vil ikke ha hijab – men ønsker å se mange «festskaut» til bunaden!

Det jeg også merker meg, er hvordan TV-bildene viser hvor mangfoldig landet vårt har blitt. Ingen av programlederne i NRK ser ut til å være født i Norge, og du finner ikke-etniske nordmenn i nær sagt hvert musikkorps og hvert kor i hver krik og krok av det deilige landet vårt. Endelig begynner Norge å se ut som vi er et land i verden.

Da glemmer jeg Hege Storhaug og hennes vennekrets for i dag, og velger heller å glede meg over alle musikkorpsene! Jeg spilte i korps gjennom hele ungdommen og litt til, til og med i Gardemusikken, og veit hvilken glede det er å være del av stort band. Det å få det til, sammen.

Ikke alle spiller like reint, men det er ikke poenget. Ville vi hatt Ole Edvard Antonsen, Tine Thing Helseth og Jan Garbarek uten korpskulturen? Dumt spørsmål. Nei, folk som er «motstander» av skolekorpsene – ja, de fins; bare spør Egon Holstad i Tromsø! - fordi en på althorn spiller surt midt i «Gammel jegermarsj» er virkelig de største tullingene jeg veit om.

Da kler jeg på meg, og setter kurs i retning Karoline på Fyrstikktorget. Pent nok antrukket, vil jeg si, akkurat passe pynta. Og jeg tviler sterkt på at jeg noen gang kommer til å kle meg i bunad med dårlige ullstrømper. Kroverten på Karoline er forresten innvandrer. Fra Danmark. Og hvilke smørbrød han og fruen kommer til å servere!