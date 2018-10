Kanskje siste gang vi stiller klokka til vintertid

Til helgen er sommertiden over og det er igjen tid for å stille klokka. EU bestemmer om det er for siste gang.

Den mørke tiden av året er definitivt over oss igjen her i Norge. Klokka 03 natt til søndag skrus klokka én time bakover – mot sommeren. Effekten er at det blir litt lysere om morgenen, men fortere mørkt om ettermiddagen.

– Natt til søndag får alle én time ekstra. Denne timen bør alle bruke godt, det kan nemlig bli siste gangen du får denne sjansen, sier tidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en uttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Tradisjonen med å veksle mellom sommertid og vintertid går tilbake til første og annen verdenskrig og oljekrisen på 1970-tallet. Den gang ble vekslingen innført for å spare energi.

Les også: EU går videre med forslag om å slutte å stille klokkene

Ikke relevant

Men i EU og på flere andre hold er det mange som når tar til orde for å fjerne hele ordningen. En meningsmåling viste at 84 prosent blant 4,6 millioner spurte i EU vil avskaffe hele ordningen.

– Nyere forskning viser at energisparingen i våre dager er marginal, uttalte EUs energikommissær Maros Sefcovic i september.

Han mener ordningen har mistet mye av sin relevans.

Sommertid året rundt

– Det bør være sommertid året rundt, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker etter målingen.

Det er meningen at EU vil innføre skiftet allerede fra høsten 2019, men har presisert at det vil være opp til hvert enkelt medlemsland å følge etter.

Forslaget er sendt fra EU-kommisjonen til EU-parlamentet for behandling. Kommisjonen foreslår at forslaget skal tre i kraft innen 1. april 2019. Dersom resultatet blir at sommertid blir normaltid, stiller vi klokka siste gang 31. mars 2019. Blir det vintertid som normaltid, stiller vi klokka siste gang 27. oktober 2019.

Les også: EU-kommisjonen vil innføre sommertid hele året

-Spennende

Norge har hatt samme tidsordning som EU-landene siden 1996. Norske myndigheter har uttalt at de ikke har tatt noe standpunkt i saken, men vil følge etter EU i dette spørsmålet. Om det da ligger an til å bli sommertid eller vintertid som skal innføres permanent, er ikke avklart.

– Det blir spennende å se hva EU lander på. Nå skal vi også vurdere det. Uansett vil dette påvirke oss. Norge er avhengig av handel med andre EU-land, og det er generelt en fordel for næringslivet at vi har samme tid som nabolandene, sier Røe Isaksen.

Mest sett siste uken