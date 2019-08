Kaos i bompengeparti (FNB) - frasier seg Oslo-avdeling

Striden mellom FNB Oslo og FNB sentralt er så betent at grunnlegger Frode Myrhol fløy til hovedstaden for å rydde opp.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger-grunnlegger Frode Myrhol anser ikke Oslo-fløyen som en del av partiet, selv om flere av dem står på valglisten og kan velges inn i byrådet i hovedstaden, det skriver VG.

- De har ganske enkelt ikke meldt seg inn i partiet. Vi anser at denne gjengen ikke har noe med oss å gjøre, sier han til avisen.

Fløy til hovedstaden

Kjernen i konflikten er ifølge VG at styret i Oslo FNB holder fast på en egen innmeldingsløsning der folk registrerer seg og betaler medlemskontigent til en egen konto via en egen side, i stedet for å melde seg inn via den sentrale siden.

Konflikten mellom Oslo FNB og FNB sentralt skal ha vært så betent at Myrhol torsdag fløy til hovedstaden fra Stavanger for å prøve og ordne opp.

Styreleder Jan Eriksen avviser overfor avisen at FNB Oslo ikke har noe med FNB å gjøre.

- Vi tok kontakt med Frode Myrhol før vi registrerte FNB Oslo i Brønnøysund, forteller han, og sier at de som har meldt seg inn via Oslos løsning er fullverdige medlemmer, sier han til VG.

Begynte å gråte under møtet

Under oppvaskmøtet torsdag valgte lokallaget i Oslo ifølge VG et midlertidig styre som skal forsøke å løse den betente konflikten innen ti dager.

Dagbladet har også omtalt saken, og de skriver at andrekandidat på lista Cecilie Lyngby begynte å gråte under oppvaskmøtet.

- Jeg begynte å gråte under møtet. Jeg ble bare så ekstremt lei meg. Det var veldig ubehagelig å se at voksne menn krangler på den måten, sier hun til avisen.

Falt på meningsmåling

Julimålingen gjort av Sentio for Bergensavisen viser at FNB går tilbake fra målingen gjort i juni i Bergen. Da var partiet det største i byen, med 22,1 prosent oppslutning. I juli har partiet gått tilbake med 2,1 prosentpoeng, og ligger dermed på 20 prosents oppslutning.

Til sammen får FNB, Frp og Høyre 31 representanter i bystyret i Bergen. De trenger minst 34 representanter for å skifte ut dagens byråd hvor Ap, KrF og Venstre sitter med makten.