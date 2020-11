Kaos på fjellet: 25 vogntog står fast og flere biler i grøfta

Statens vegvesen kaller situasjonen kaotisk.

Torsdag kveld meldes det om svært glatte forhold opp Hemsedalsfjellet, hvor opp til 25 vogntog skal stå fast.

Ifølge NRK skal flere personbiler ha kjørt ut i grøfta, og må vente på bergingsbiler som er på vei.

– Kaotisk er nok det rette ordet, sier vakthavende i Statens vegvesen, Ketil Molvær, til statskanalen.

Må sko seg etter forholdene

Ifølge Meteorologisk Institutt er det på grunn av at det nå nærmer seg kveld at det plutselig har blitt glatt oppover fjellet.

- Generelt sett så er det rolige værforhold. I dag har det stort sett vært skiftende bris, lite vind og stort sett med oppholdsvær med perioder med sol, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander til Nettavisen.

Hun forklarer at det er snø, is og minusgrader i fjellet nå.

- Hvis man ikke har skodd seg etter forholdene, så er det vanskelig å få ordentlig feste, sier Borander.

Fint til helgen

Selv om det torsdag kveld er litt glatte veier, vil det ifølge meteorologen være rolig og fint vær i helgen.

- Det vil være lite vind og mye pent vær, og det ser ut til at det blir det hele helgen. Men det har allerede lagt seg snø der oppe, og med klarvær så vil det bli kaldt og glatt, sier Borander og legger til:

- Man må helt klart ha riktig dekk for sesongen.

Selv om det stort sett er spådd fint vær på fjellet i helgen, kan det ifølge meteorologen komme litt lokal tåke. Det kombinert med minsugrader kan også føre til glatt veier.

Gode muligheter for ski

Ifølge Borander vil det være gode muligheter for å gå på ski for den skiinteresserte i helgen.

- Det ser ut som at det stort sett er skiføre på tørr eller fuktig snø i fjellområdene i Sør-Norge. Så man skal ikke se bort ifra at det blir en fin helg på fjellet med lite vær og gode forhold for å se sola, opplyser hun.

Meteorologen kommer også med en oppfordring til de som tenker seg på hytta til helgen:

- Husk på at man må ha riktige dekk. Det er vinterføre der oppe nå.

