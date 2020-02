Kaos på Kanariøyene - flyplassene åpnes for så å stenge igjen

CALIMA: Slik ser rullebanen på Las Palmas ut under sandstormen som har blåst over fra Nord-Afrika, som kalles "Calima" og skjer flere ganger hvert år på Kanariøyene. Foto: Borja Suarez/Reuters (NTB scanpix)

Like over midnatt kom det beskjed om at flyplassen på Gran Canaria var gjenåpnet etter sandstormen, men ved halv tretiden i natt ble den igjen stengt.

Det er uklart når flytrafikken kommer i gang, og passasjerer må sove på flyplassene, melder NRK ved 03-tiden natt til mandag. Situasjonen er altså høyst uviss for værfaste nordmenn som har oppholdt seg på Kanariøyene. Den spanske flyplassoperatøren Aena oppfordrer passasjerene til å sjekke med flyselskapene om status for flygningene deres. Pressesjef John Eckhoff i SAS til NRK tidlig mandag morgen det er usikkert om flyvningene fra øygruppen kan gjenopptas i dag. – Vårt mål er såklart å få passasjerene hjem så fort som mulig. Men for å få til det, må flyforholdene bli bedre, og det ser ikke lovende ut akkurat nå, sier Eckhoff. Les også: All flytrafikk til Kanariøyene omdirigeres på grunn av uvær SAS: Tidligst mandag SAS og Norwegian har kansellert alle avganger til og fra ferieøyene. Pressesjef John Eckhoff i SAS sier flyvningene fra øygruppen tidligst kan gjenopptas mandag. – Først må flyene gjennom en teknisk sjekk, sier han til NRK. Han sier at flyplassen har vært gjenåpnet flere ganger det siste døgnet, men så stengt igjen på grunn av været. – Vi vurderer situasjonen fortløpende, og dersom været tillater det, vil vi starte teknisk gjennomgang av flyene mandag, sier han. Sju av flyene til SAS ble rammet av sandstormen lørdag. Tre av dem skulle til Norge med til sammen rundt 540 passasjerer som nå ikke kommer seg noen vei. Sandstorm Flyplassene ble stengt lørdag på grunn av en sandstorm, og en ny sandstorm feide over Gran Canaria søndag. Over 2.000 nordmenn er værfaste på Kanariøyene. Til sammen ble åtte flyplasser på øygruppen stengt. Flyplassoperatøren Aena opplyser at 822 flygninger så langt er påvirket.