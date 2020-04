Kapp-drapet: Hans Olav Overn dømt til 20 års fengsel for drapet på Oscar André (15)

Drapet var nøye planlagt. Aktor kalte drapet en ren henrettelse, en karakteristikk retten er enig i.

GJØVIK (Oppland Arbeiderblad): Hans Olav Overn (45) er dømt til 20 år for drap.

Han er også dømt for frihetsberøvelse og seksuell omgang med barn under 14 år, men er frifunnet for den delen av tiltalen som gjaldt seksuelle overgrep mot sønnen etter fylte 14 år.

Innrømmet dommen

Familiefaren erkjente drapet på sønnen, seksuelle overgrep mot ham og frihetsberøvelse av kona under rettssaken mot ham i forrige uke.

Gjøvik tingrett tok derfor kun stilling til straffeutmålingen da de tok saken opp til doms.

Tingretten kom altså fram til en straff på 20 års fengsel.

«Drapet var nøye planlagt. Aktor kalte drapet en ren henrettelse, en karakteristikk retten er enig i» skriver Gjøvik tingrett i dommen.

Det er ennå ikke kjent hvordan tiltalte stiller seg til dommen og om han eventuelt vil anke den.

På spørsmål fra aktor svarte Hans Olav Overn at han ikke angret på drapet, kun på overgrepene som ifølge hans forklaring var årsaken til det

Ville ha 21 år

Aktor Thorbjørn Klundseter sa i sin prosedyre under rettssaken at bare drapet alene kvalifiserte til lovens strengeste straff og la ned påstand om 21 års fengsel.

Aktor Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett etter rettssaken om Kapp-drapet torsdag 23. april. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Han mente det ikke fantes noen formildende omstendigheter i saken og at tiltalte heller ikke skulle få strafferabatt, selv om han umiddelbart tilsto drapet og har gitt en omfattende og detaljert forklaring rundt hva som skjedde.

- Åpne kort

Tiltaltes forsvarer Håvard Fremstad mente imidlertid at faren måtte få strafferabatt, nettopp på grunn av sitt samarbeid med politiet etter at han selv meldte seg til politiet.

Fremstad påpekte i sin prosedyre at tidslinjen viser at det er kort tid fra politiet får den første meldingen om hva som utspant seg på Kapp (18 minutter, red. anm.) og til at den 45-åringe familiefaren ringer politiet og melder seg.

– Deretter spiller han med helt åpne kort og følger politiets pålegg. Dette må få klar betydning når det gjelder strafferabatt, sa Fremstad og viste blant annet til en rekke dommer i sin argumentasjon.

Brukte rutiner i kalkuleringen

15-årige Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Gutten, som var adoptert fra Colombia, døde en snau måned senere.

Retten fikk høre den tiltaltes fraseparerte kone beskrive en innbitt kamp for å hindre drapet. Hun ble overmannet og låst inne på ekteparets soverom, der den tiltalte på forhånd hadde stripset igjen både dør og vindu, samt stripset fast brannstigen utvendig.

Tiltalen omfattet også seksuell omgang med gutten, noe som kom fram dagen før drapet skjedde. Hans Olav Overn er dømt for seksuell omgang med den 15 år gamle gutten, men frikjennes for noen av overgrepene han var tiltalt for.

Aktor mener den tiltalte har brukt familiens morgenrutiner i sin kalkulering da han planla drapet, som skjedde ved kvelning.

– Han vet at kona kommer til å gå på toalettet. Han kan høre via luftekanalen at døra går i lås, og det er startskuddet for ham, sa aktor.

I dommen bemerkes det at straffenivået for frihetsberøvelse avhenger av en rekke omstendigheter som varighet, bruk av vold, opplevelse av hjelpeløshet og ettervirkninger.

Retten har lagt til grunn at dette forholdet alene kvalifiserer til fengsel i 1–2 år og kom til at forholdene han dømmes for samlet sett kvalifiserer til fengsel i 21 år.