Karadzic anker dommen på 40 års fengsel for folkemord

Den engang så fryktede bosnisk-serbiske lederen Radovan Karadzic får sin ankesak opp for FN-domstolen i Haag mandag. Karadzic er dømt til 40 års fengsel.

Den 72 år gamle Karadzic er dømt for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Bakteppet var den tre år lange borgerkrigen i Bosnia fra 1992 til 1995, der 100.000 mennesker ble drept og 2,2 millioner gjort hjemløse.

I dommen fra mars 2016 heter det at de bosniske serbernes tidligere leder, lett gjenkjennelig med sin manke av sølvgrått hår, var på toppen av det militære og politiske lederskapet i republikken og en frontperson i utarbeidelsen av det ideologiske grunnlaget for den systematiske, etniske renskingen som foregikk i stor skala.

Karadzic ble funnet skyldig på ti punkter, blant dem massakren i Srebrenica, der 8.000 ungdommer og menn ble likvidert og lagt i massegraver. Dommerne mente også at han var drivkraften bak den 44-måneder lange beleiringen av den bosniske hovedstaden Sarajevo.

Karadzic har anket på 50 punkter i dommen og beskylder dommerne for å ha gjennomført en politisk rettssak mot ham.

Den tidligere serbiske lederen Slobodan Milosevic ble også dømt i Haag, men døde i sin celle før saken var over. De bosniske serbernes militære sjef, general Ratko Mladic, ble i november i fjor dømt til livsvarig fengsel.

Rettssaken mot Karadzic var en maratonøvelse som varte i 497 dager. Hele 115.000 sider med bevis ble lagt fram i retten, og 586 vitner ble framført.

Før dommen i 2016 avslørte Karadzic at han var så sikker på å bli frikjent at han allerede hadde pakket og var klar til et liv i frihet.

