Karantene-reglene strammes inn

Også de som har vært på reise til Island og Danmark må i hjemmekarantene.

Alle som har vært på reise i land utenfor Norden siden 27. februar 2020 skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst, ifølge FHI.

Det inkluderer også Danmark og Island, opplyser regjeringen på sin nettside.

– På grunn av utviklingen av korona i Danmark og på Island er det i forskriften bestemt at også personer som ankommer fra disse landene må i karantene i 14 dager, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forskriften bestemmer at personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Dette gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. Reisende som ankommer Norge, kan velge å returnere i stedet for å oppholde seg i karantene.

– Dette gjør vi for å gjøre nødvendige presiseringer i karantenereglene som først ble fastsatt av Helsedirektoratet på torsdag. Blant annet er det bestemt at personer som ankommer Norge ikke skal reise videre til Svalbard før etter utløpet av karanteneperioden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt.