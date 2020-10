Karen-Marie Ellefsen (70) må slutte i NRK: - Håper noen har bruk for meg

Karen-Marie Ellefsen forteller åpenhjertig om et langt liv i NRK og spinnville romanse-rykter.

BISLETT STADION/PASCAL (Nettavisen): Like sikkert som at vinter blir vår, er Karen-Marie Ellefsen (70) en del av hverdagen vår.

Hun har geleidet oss gjennom friidrett og turn som sportskommentator og med rak rygg og stort smil møtt oss i TV-ruten som sportsanker.

Som fast ansatt i NRK i over 40 år. Selv kongen har latt seg imponere.

Les også: Målløs Karen-Marie Ellefsen mottok Kongens fortjenstmedalje

- Det er ingen som slutter her, sier hun spøkefullt.

Men nå er det ubønnhørlig slutt. 25. august fylte hun 70 år, og da får hun ikke jobbe i NRK lenger.

- Du har kanskje fått andre jobbtilbud gjennom årene?

- Joda, men ikke som jeg har reflektert noe særlig over, selv om kanskje lønnen hadde blitt høyere. Jeg har likt meg så godt i NRK, forteller den spreke 70-åringen.

Allerede som barn, da hun skjønte at hennes egen friidrettssatsing ikke ville «ta av», visste hun at det var denne yrkeskarrieren hun ønsket seg – og har ikke angret et sekund.

- Vil ikke gå så langt som Arne Scheie

- Mange vil nok si jeg har vært privilegert, som har fått jobbe med det jeg liker aller best, men jeg vil likevel ikke gå så langt som Arne Scheie, som sa han var så heldig å få betalt for hobbyen sin.

Vi møter henne på Bislett stadion, som hun har et nært og varmt forhold til.

- Jeg har kommentert hver eneste Bislett Games siden 1985, med tre unntak. Det har vært mange store øyeblikk, sier hun med stjerner i blikket.

Karen-Marie Ellefsen (70) har tilbrakt svært mange timer på Bislett og reiste hit fra hjemstedet Valdres lenge før hun begynte i NRK. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Romanserykter: - Bare tull

Med et langt liv i offentligheten, har hun ikke vært forskånet for rykter, selv om hun har vernet godt om sitt privatliv. En gang ble hun koblet til AC/DC-vokalist Brian Johnson.

- Hvor ofte får du spørsmål om romanseryktene?

- Det er lenge siden nå, men jeg har fått det, ja, ler hun – og fortsetter:

- Det som jeg tror er greia med det er at en i det bandet kjente noen nederlendere som drev eller driver et hotell langt oppi Valdres og så hadde de vært der.

Og det var flere som ble forfjamset:

- En venninne av meg leste om koblingen til meg og sa til meg at «jeg lurte litt og trodde på det helt til det stod at dere hadde møttes på en fjelltur i Valdres …». Da skjønte jeg at det ikke var sant, for du går jo aldri på fjelltur.

Et av de villeste ryktene Ellefsen har vært utsatt for, er at hun hadde et forhold til vokalisten Brian Johnson i AC/DC. Denne konserten er fra Valle Hovin 17. juli 2015. Foto: Johannes Andersen

- Det florerte en stund, det ryktet

- Men du har møtt Brian Johnsen?

- Nei, jeg har aldri møtt ham, svarer Ellefsen og gestikulerer med armene.

- Så dette er altså bare tull?

- Ja, det er bare tull! Jeg visste nesten ikke hvem han var en gang, jeg. Den musikken der er ikke noe musikk jeg hører på.

- Har det vært satt ut andre rykter om deg som er helt spinnville?

- Ja, det er rykter om alt mulig, hele tiden, men det bryr jeg meg ikke noe om. Det bare preller av. Alt er bare tull. Det gikk jo rykter om meg og Sølve Grotmol … Men, neida.

- Men det florerte en stund, det ryktet med han vokalisten. Det er jo noen som liker å fantasere litt, sier hun.

Frankofile Karen-Marie Ellefsen (70) valgte seg en fransk cafe på St Hanshaugen til intervjuet. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Det må du spørre sjefene om

- Hvorfor tror du det fortsatt er så få kvinnelige sportskommentatorer?

- Det må du spørre sjefene om, ikke meg. Det er jo etter hvert blitt en del kvinnelige sportsreportere.

Hun tenker seg litt om:

- Jeg tror ikke de leter nok, selv om Lise Klaveness var et unntak før hun begynte i ny jobb i Norges Fotballforbund. Hun var veldig flink!

- Det er en del idioter der ute

- Men det skapte også rabalder da hun ble kommentator. Hvorfor?

- Det er fordi det er en del idioter der ute som ikke tror kvinner kan snakke om fotball. Fortsatt er det slik at kvinner hos oss som jobber med fotball, får noe tyn.

- Hvorfor?

- Enkelte menn føler sitt mannlige ego truet. Selv i 2020 er det noen mannssjåvinister der ute som mener kvinner ikke skal snakke om fotball.

- Er det egentlig blitt så mye bedre med årene?

- Nei, ikke når det gjelder fotball, tror jeg. Jeg kan godt huske en kollega som avbrøt ferien sin langt unna for å lage et 2,5 minutts lang fotball-innslag fordi jeg var eneste alternativet. Slik er det heldigvis ikke lenger.

Karen-Marie Ellefsen (70) forteller at koronapandemien begrenser henne veldig: - Jeg er stort sett inne. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Du må selge deg inn og tåle kritikk

- Hva er dine beste tips til jenter som vil gå i dine fotspor?

- Du må ville det, og du må selge deg inn. Menn er langt bedre enn kvinner til det. Kvinner gir mye lettere uttrykk for sin usikkerhet enn det menn gjør.

- Du må kunne tåle kritikk og la det prelle av.

- Hvem har heiet deg frem?

- Jeg var så veldig interessert og skjønte heller aldri at det var så spesielt, så jeg lot meg ikke stoppe. Men jeg måtte bevise mer enn menn i samme rolle, de trodde ikke helt på at jeg var så interessert.

Slik så Karen-Marie Ellefsen ut i 1978. Foto: Bjørn Sigurdsøn (NTB)

«Jenta mi …»

- De flinkeste jentene får alltid bli, men mitt inntrykk er at menn fortsatt har en større tabbekvote enn kvinner. Det blir snakket mer om hvis en kvinne gjør noe feil. Fortsatt.

- Har du opplevd noe hets eller ubehag?

- Nei …, men jeg er jo blitt møtt med «men har du noe greie på dette, du da, jenta mi».

- Å ja, jeg kan også høre det med jevne mellomrom.

- Da skal du si «jeg er ikke jenta di!»

Så ler hun før hun kommer på en viktig ting:

- Det er en gruppe jeg aldri har opplevd noe ubehag fra som kvinne, og det er fra de aktive. Noen sa til og med at «du stiller andre spørsmål, du».

Slik så Karen-Marie Ellefsen ut som lita jente. Foto: Privat

- Mareritt om det som kan gå galt

- Har du hatt noen fordel av å være kvinne?

- Nei, det tror jeg ikke. Men når vi har vært mange jenter i NRKs team i utlandet, ble vi lagt merke til. Så da var det kanskje en liten fordel.

- Har det skjedd at du har fått lampefeber på direkten?

- Nei, jeg har aldri fått helt hetta. Jeg tror ikke det, men jeg har hatt mareritt om det på natten, ler hun.

- Alle gjør mange flere feil på opptak enn direktesendinger. Du får en slags «indre skjerpings» når du må.

- Har du noen faste ritualer du gjør før sending?

- Nei, men jeg må være forberedt. Hvis ikke blir jeg stresset: Tidspress og usikkerhet gjør meg stresset.

Hun legger ikke skjul på at det har blitt mye nattarbeid for å komme i mål.

Selv om Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm stadig imponerer oss nå, var det en «gullalder» på 90-tallet også, minnes hun.

Karen Marie Ellefsen (70) har alltid tilbrakt mye tid i Valdres, hvor hun kommer fra. Det vil hun gjøre i fremtiden også. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Da kom det noen tårer …

Ellefsen har dekket hvert eneste sommer-OL siden 1980 og mange vinter-OL.

- Med så mye å ta av, er det noen idrettsøyeblikk som skiller seg helt ut?

- For meg var det veldig stort at Trine Hattestad tok OL-gull i Sydney, det var hennes siste sjanse. Alle de norske friidrettsprestasjonene var store: Vebjørn Rodal som vant i Atlanta, Andreas Thorkildsen i Aten og Beijing og Hanne Haugland … Det var veldig overraskende! Vi unnet henne det veldig, så da husker jeg at det kom noen tårer.

- Men det er klart at OL på Lillehammer overgår alt! Det var «once in a lifetime», og det var vi så klar over. Alt bare klaffet! Det var helt magisk!

- Spiser veldig mye sjokolade

- En del journalister har hatt – og har – en litt usunn livsstil, hvordan har det vært for deg?

- Vel …, jeg spiser veldig mye sjokolade når jeg ute på reise, ler hun.

- Du skjønner blodsukkeret mitt faller så fort Men – alkohol og den slags har aldri vært noe problem. Men innimellom blir det mye pølser, det er ikke så stort tilbud på de ulike arena-ene humrer hun.

Karen-Marie Ellefsen har reist verden rundt i sin NRK-jobb. Dette bildet ble tatt under Sommer-OL i Rio. Foto: Privat

- Ville ikke la det styre livet mitt

- Hva er favoritten?

- Cuba er en av dem og den søler ikke til lipglossen min. Men all ren sjokolade - altså uten noe fyll – går ned, svarer Ellefsen som er opptatt av hvordan hun tar seg ut.

- Hvordan er det for deg å være et kjent TV-fjes?

- Jeg bestemte meg tidlig for at det vil jeg ha et avslappet forhold til og ikke la styre livet mitt, samtidig som jeg ikke drikker meg full på danskebåten. Men det ville jeg ikke gjort uansett, ler hun.

Latteren sitter løst hos Ellefsen, som er vant til å jobbe intenst og lange dager – for så å få en del fri.

Karen Marie Ellefsen (70) mener det fortsatt er en vei å gå for at menn skal godta kvinnelige fotball-kommentatorer. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Reiste alltid hjem til foreldrene i Valdres

- Hvordan har det vært å finne balansen mellom jobb- og privatliv?

- Jeg har ikke barn, så det har stort sett gått greit. Men jeg har måttet si nei til en del invitasjoner fra venner og sånn.

Karen-Marie Ellefsen har nå overtatt barndomshjemmet med sin søster og er fortsatt mye i Valdres – selv om dialekten er vanskelig å spore.

- Fortsatt en del mannssjåvinister

- Det er en nesten fire mål stor tomt, så det betyr både en del vedlikehold og mye oppussing, som er noe jeg liker godt, så om sommeren prøver vi å være der så mye som mulig.

- Jeg maler leiligheten min selv, forteller hun.

- Du har brøytet deg vei på det noen vil si er «mannens domene». Hvordan har det vært?

- Klart jeg møtte motstand som kvinne som entret en mannsdominert sportsverden, men jeg visste at det var dette jeg ville.

- Fortsatt møter vi en del mannssjåvinister, særlig i fotballverdenen, sier hun.

Karen-Marie Ellefsen (70) forteller at hun ikke har vært fristet til å jobbe andre steder enn i NRK. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Jeg har ikke forsaket noe

Ellefsen er opptatt av detaljer og å forberede seg - grundig.

- Hva har du forsaket med å jobbe slik du har gjort?

- Jeg føler ikke at jeg har forsaket noe. Jeg synes dette har vært en eventyrlig reise. Jeg har fått oppleve så utrolig mye, sier hun.

- Så det har ikke vært noe stort offer, det du har nedprioritert?

- Nei, det har det ikke. Jeg har hele tiden vært drevet av at jeg elsker sport og har en veldig morsom jobb, sier hun glødende.

Ellefsen snakker som vi er vant til å høre henne; med sterk og tydelig stemme, uten å la seg forstyrre av noe rundt seg.

- Veldig uvirkelig

- Du fylte 70 år i august og nå må du slutte i NRK, hvordan opplever du det?

- Jeg synes det er veldig uvirkelig at jeg skal slutte å jobbe. Jeg føler meg ikke som noen gammel dame, så det blir litt rart. Men slik er reglene, og jeg forholder meg til dem. Jeg bruker ikke noe energi på å mene noe om det.

- Når har du din siste arbeidsdag?

- Jeg skal være ansatt ut oktober.

- Kan det hende at du får en telefon fordi det plutselig dukker opp en ledig vakt så de ber deg steppe inn?

- Nei, sånn er ikke policyen der, så det gjør jeg ikke.

Karen-Marie Ellefsen (70) har tatt en del netter i bruk - for å komme i mål med forberedelsene, som hun liker å gjøre grundig. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Netflix og strikking?

- Hva vil du bruke tiden på fremover?

- Vi er i en veldig utfordrende tid nå, så det er ikke så mye jeg får gjort. Jeg er veldig redd for å bli smittet av korona, så jeg holder meg stort sett inne, går ikke på treningssenter, ikke noe særlig tur, heller, går kun i matbutikker nå jeg må og med munnbind, så det blir vel å sitte inn med Netflix og strikke litt.

- Kan det hende at du blir litt deppa?

- Jeg håper ikke det, da, jeg må prøve å holde meg litt i aktivitet, med gymnastiske øvelser på stuegulvet og gå mellom kjøkken- og stuevindu, slik jeg gjorde i vinter.

Bokplaner: - Skjer ikke

- Kommer du til å følge like mye med på sportsbegivenheter fremover?

- Nei, det gjør jeg nok ikke. Jeg kommer nok til å følge med på de store mesterskapene, men ikke hvert eneste stavtak i verdenscupen.

- Er du klar til å jobbe litt mer hvis det skulle dukke opp andre jobbtilbud?

- Jeg skulle jo ønske at noen har bruk for meg til noe, men har ikke forventning til at det skal skje. De skal bare ha unge, pene damer.

- Har du noen bokplaner for eksempel?

- Nei, det er helt sikkert! Det er to ting som er helt sikkert at jeg ikke skal gjøre: Jeg skal ikke skrive bok og ikke reise rundt og holde foredrag.

Ellefsen har bare godord å si om tidligere kollega Arne Scheie og satte særlig pris på hvordan han omtalte jentene i NRK Sporten. Foto: Mariam Butt (NTB)

Om Arne Scheie: - Kalte oss alle for «darling»

Ellefsen omtaler tidligere kollega Arne Scheie som «en veldig hyggelig» kar, og da han sluttet, holdt hun en tale for ham som hun avsluttet slik:

«Arne, vi kommer til å savne deg for veldig mye, men det vi jentene kommer til å savne aller mest, er at nå er det ingen her lenger som hver dag vil kalle oss for «darling»».

Ellefsen ler godt.

- Han kalte alltid alle oss jentene på sporten for det: «hei, darling», «hvordan går det, darling?»

Les også: Scheie: - Det er noe spesielt med hoppuka

Karen-Marie Ellefsen (70) tar armene i bruk når hun blir ivrig. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Johaug var uheldig

- Hvor imponert blir du over prestasjonene til Ingebrigtsen-brødrene?

- Det de presterer er ekstremt imponerende, det må være noe i genene … Men det jeg lurer på av og til er hvordan har de gutta i familien som ikke er blitt super-stjerner det.

Hennes hjerte banker for alle norske idrettshelter.

- Hvordan opplevde du at Therese Johaug ble doping-dømt?

- Jeg syntes ikke det var en vanskelig sak, for meg var ikke det doping. Det kan umulig ha vært prestasjonsfremmende. Hun har hatt såre lepper både før – under – og etter og var uheldig med den salven.

- Det var et arbeidsuhell som ikke har noe med doping å gjøre. Sånn ser jeg det.

- Selv Marit Bjørgen testes nå

- Men er vi generelt sett for naive i vårt syn på egne utøvere?

- Nei, det tror jeg ikke. Det blir så mye testet, tidlig og sent. Selv Marit Bjørgen, som nå vil satse på langløp som Wasa-loppet forteller at doping-kontrollørene kommer uanmeldt.

- Jeg har ingen grunn til å tro at noen av våre aktive utøver nå doper seg, men vi har ikke bare snille gutter og jenter i Norge, vi har mannlige kulestøtere som er tatt, minner hun om.

- Media har noe av skylden – de dyrket Northug

- Men du, hva tenker du om Petter Northugs berg-og-dalbane?

- Ikke alle takler overgangen til et «vanlig liv», og han er en av dem. Nå håper jeg han kan trene litt skikkelig, gå noen skirenn og få litt «godfølelse» på det - og få fokus bort fra fester, sier hun – og kommer med et spark til pressen:

- Man kan mistenke at han ikke tåler all dyrkingen av seg, der har media en del av skylden. Kanskje han ikke har tålt det.

- Bør vi tenke mer på det?

- Ja, det synes jeg! Dyrkingen av Northug tok litt av. Han ble raskt tilgitt fyllekjøringen året før han tok et gullrush, men det blir nok vanskeligere nå, tror hun.

Les også: Northug-saken: - Saken er nå ferdig etterforsket

OL på Lillehammer ble en folkefest vi ikke har sett maken til. - Helt magisk, sier Ellefsen. Foto: Jan Greve (NTB)

OL til Norge?

- Synes du Norge bør arrangere vinter-OL?

- Ja, absolutt! I Oslo, med marka så nære byen, for en folkefest det ville bli! Og arenaene våre rundt Holmenkollen ville blitt rustet opp, sier hun ivrig.

- Men jeg tror ikke det skjer i min levetid.

- Hvordan opplever du det at sportsrettigheter stadig glipper for NRK?

- Pengene råder. Jeg skjønner at NRK ikke kan bruke alle pengene på sport. Det kan heller ikke TV 2. Det jeg synes er rart, er at for noen kan det virke som penger er viktigere enn antall seere. OL drar jo seere uansett – men det skal bli interessant å se hvor mange som kommer til å se verdenscup-renn hvis det går på andre kanaler enn NRK og TV 2.

- Jeg fikk oppleve «Gullalderen»

- Selv når NRK og TV 2 har bydd sammen på OL-rettigheter, har de ikke hatt en sjanse mot Discovery, sier hun ettertenksomt.

- Så kanskje er det ikke så dumt å gi seg nå?

- Det er mange som sier til meg at jeg har fått være med i «gullalderen», i perioden hvor NRK hadde alt, og det stemmer kanskje, smiler hun lurt.