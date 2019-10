Karen-Marie Ellefsen må slutte i NRK når hun fyller 70

I slutten av august 2020 får ikke lenger den profilerte NRK-programlederen og ekspertkommentatoren fortsette i statskanalen.

Da fyller nemlig Karen-Marie Ellefsen 70 år, og da får hun ikke lenger lov til å jobbe i NRK, i henhold til statskanalens regler, ifølge vi.no.

Hun blir provosert over ungdomsdyrkingen i arbeidslivet, og mener at det har større karrieremessig betydning for henne i dag enn før hvis noen mener noe negativt om henne.

– For all del, det er mange unge som er flinke i jobben sin. Men regjeringens mål er at vi skal stå lenge i jobb, og da er det ikke så greit når bedriftene ikke vil ansette eldre folk. Det opprører meg, sier reporteren til vi.no.

Ansikt utad

Gjennom hele 40 år i NRK har hun vært et ansikt utad i statskanalen, og ble den første kvinnelige sportskommentatoren i NRK.

Til vi.no sier Ellefsen at hun ikke ser på det som et problem at hun som en godt voksen dame er et ansikt utad i NRK, selv om hun mener TV-bransjen er opptatt av at det meste skal være ungdommelig for å tiltrekke seg unge seere.

Hva hun skal gjøre når hun pensjonerer seg, er hun fortsatt ikke sikker på.

– Jeg prøver å leve i nuet. Jeg frykter mest at helsa skal svikte, jeg vil prøve å ta vare på den så lenge som mulig. Holder helsa, kan man være like dyktig i jobben sin som man alltid har vært, sier Ellefsen til vi.no.

Fikk nei til lavere pensjonsalder

Selv om noen ønsker å jobbe til langt over pensjonsalder, vil imidlertid andre ha lavere pensjonsalder enn det som er normalt.

I sommer ble det kjent at kongefamiliens sjåfører ønsket lavere pensjonsalder, men fikk foreløpig nei fra Statens pensjonskasse. Det var det kongelige hoff som søkte om lavere pensjonsalder på vegne av sjåførene.

«Med utgangspunkt i våre sjåførers fysiske og psykiske belastning samt krav til fysisk og psykisk skikkethet, ber vi om at særaldersgrensen for sjåfører settes til 65 år», skrev Det kongelige hoffs stabssjef Tone Rinden Rygh i et brev til Statens pensjonskasse i mai.

Ifølge Dagens Næringsliv , som har fått tilgang til brevet, argumenterer Rygh for at sjåførene burde ha lavere pensjonsalder blant annet fordi ansvaret med å kjøre statsoverhoder stiller strenge krav. Hun viser også til at sjåførene har ansvar for transport av andre lands ledere i forbindelse med statsbesøk og andre offisielle besøk.

I sitt svar viser Statens pensjonskasse til at regjeringen i Sundvolden-erklæringen fra 2013 signaliserte at lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet skal gjennomgås i samråd med partene.

«Det er etter Arbeidsdepartementets oppfatning derfor naturlig å være tilbakeholdende med å gi nye aldersgrenser nå», står det.

Pensjonskassen ber derfor hoffet om eventuelt å komme tilbake med en søknad etter gjennomgangen av aldersgrensene i staten.

Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe sier til DN at de tar svaret til etterretning.