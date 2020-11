Kari Jaquesson-remixen fjernet fra YouTube - dette er årsaken

Mandag tok den av på nettet - så forsvant den.

Mandag kom YouTube-kanalen «Songar frå nyheitene» med en ny video, og denne gangen var det Kari Jaquesson som ble «remikset».

31. oktober la Jaquesson ut en direktestrømming på sin Facebook-side der hun kritiserte regjeringens koronastrategi og hevdet at media «innbiller befolkningen at det er et livsfarlig virus på ferde». Det var denne videoen som ble gjort om til musikk.

Tirsdag ble musikkvideoen fjernet fra YouTube, med begrunnelsen: «Denne videoen er nå fjernet som følge av brudd på vilkårene for bruk av YouTube».

Se klippet som er fjernet øverst i saken.

Til Nettavisen utdyper mannen bak YouTube-kanalen hva som har skjedd:

– YouTube mener den bryter med retningslinjene deres, at den sprer informasjon om pandemien som strider med WHOs retningslinjer. De er ganske kategoriske på dette, og pleier å fjerne slikt innhold raskt uten å ta stilling til om det er kommentarstoff eller satire, skriver «Songar», som tidligere har uttalt til TV 2 at han ønsker å være anonym.

– Jeg tror det er snakk om en engelsk/norsk språkbarriere. En logaritme eller amerikaner som har vanskelig for å forstå satire på norsk.

Han sier videre at han har anket avgjørelsen, noe som han også gjorde med en Visjon Norge-video.

Den gangen gikk anken igjennom, og videoen kom tilbake.

– Disse videoene er temmelig like, sett opp mot retningslinjene, sier «Songar».

Før årsaken til fjerningen av videoen ble klar var Nettavisen også i kontakt med Jaquesson. Hun visste da ikke noe om hvorfor videoen var fjernet:

– Nei, ingenting. Jeg synes den var kjempefestlig! Jeg ga den til og med en positiv kommentar på YouTube-kanalen deres, sier Jaquesson til Nettavisen.

– Jeg skrev noe som «Herlig! Håper også noen av tilhengerne deres får opp øynene for budskapet», legger hun til.

I e-posten fra YouTube til «Songar» står det følgende:

