Kari Jaquessons «Rapport fra hovedstaden» er blitt remikset på YouTube

Husker du Erna Solberg i Ooops (app, app, app, app), Trymmen sin skål eller Cayman Islands? Nå er YouTube-kanalen «Songar frå nyheitene» tilbake med en ny video, og denne gangen er det Kari Jaquesson som er blitt «remikset».

31. oktober la Jaquesson ut en direktestrømming på sin Facebook-side der hun kritiserte regjeringens koronastrategi og hevdet at media «innbiller befolkningen at det er et livsfarlig virus på ferde». Det er denne videoen som nå har blitt gjort om til musikk.

Nettavisen har vært i kontakt med begge parter, som kan bekrefte at dette på ingen måte er et samarbeid:

– Nei, ikke blitt informert. Det er mange som «ride my wave» om dagen, skriver Jaquesson i en SMS til Nettavisen.

Også mannen bak «Songar frå nyheitene», som tidligere har uttalt til TV 2 at han ønsker å være anonym, bekrefter at han ikke har snakket med Jaquesson.

Han er meget fornøyd med responsen på sosiale medier.

En av de aller første til å dele videoen videre på Twitter var musikkjournalist Asbjørn Slettemark, med den korte anmeldelsen «Dans, dans, dans oppå bordet»:

– At selveste Asbjørn "Grand Daddy Lydverket" Slettemark gir tommel opp er fett, skriver «Songar» i en e-post til Nettavisen.

Han oppfordrer folk som ser og hører musikkvideoen til å trimme til den, med oppfordringen «Ja, det er lov til å gjøre aerobic til denne sangen»:

– Uavhengig av hva en måtte mene om pandemien, tror jeg vi alle kan si oss enige i at å svette litt mer er bra. Både for immunforsvaret og den psykiske helsa. Nå er det så mye «doom and gloom» at vi alle trenger å svette og smile litt mer.

På oppfordring fra Nettavisen om hvilke andre av hans låter som kan inngå i et eventuelt aerobic-program, svarer «Songar» dette:

– Brorparten av sangene mine går i omlag 120 slag i minuttet, som er perfekt for både pumping, jogging, sykling og gruppetimer av alle slag. Men jeg tror særlig «Rumpegutt» vil slå an på aerobic.

