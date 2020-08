Dette er en katastrofe for Hurtigruten. Antall smittetilfeller med covid-19 øker kolossalt. Det kan ende med alvorlig sykdom og i verste fall dødsfall. Hvordan kunne det skje?

Av Tone Angell Jensen, kommentator i avisen Nordlys. Først publisert i Nordlys.

Dette blir bare verre og verre. Til nå har 33 personer fra hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» testet positivt for covid-19. I går var det fire. Alle de nye smittetilfellene er ansatte om bord. Hvor mange av de som har vært med på seilasen og nå går rundt og bærer på koronaviruset, er det ingen som vet. Det eneste som er sikkert er at skipet har vært en smittebombe, og at det vil være et mirakel om passasjerene går fri.

Det er en katastrofe for Hurtigruten. Det kan ende med alvorlig sykdom og i verste fall dødsfall. Hvordan kunne det skje?

Det er lett å være etterpåklok, men i dette tilfellet var alle signalene der. To syke besetnings-medlemmer som ble satt i karantene underveis på turen, passasjerer og besetning fra flere land, og en verdensomspennende pandemi som tar liv overalt når den inntreffer.

Som om ikke det var nok, rederiet hadde fått beskjed om at en av passasjerene som var med på det forrige cruiset som fant sted uka før, hadde testet positivt på korona da han kom hjem.

Smitte på skipet? Nei, konkluderte Hurtigruten.

Rød-lysene burde stått og blinket om bord i MS «Roald Amundsen». I stedet fikk 177 passasjerer lov til å gå i land i Tromsø, og spre seg rundt omkring i byen.

Hvordan er det mulig, Hurtigruten?

Det uværet rederiet har havnet i nå, og som kan bli enda verre, er selvforskyldt. Det hadde kostet lite å holde passasjerene tilbake den stunden det tar å få svar på en hurtig covid-19 test. Det hadde ikke gjort smittesituasjonen bedre, men vært en ansvarlig måte å ta grep om situasjonen på.

Spørsmålene til rederiet er mange. Hadde man fått svar på testene til de første smittede på det tidspunktet man slapp folk i land? Hvem konfererte man med om situasjonen? FHI? UNN? Ga noen i så fall uttrykk for at det var forsvarlig å slippe ned landgangen?

Det vi vet, er at den instansen som har ansvaret for beredskap og handling i denne situasjonen, Tromsø kommune, ikke ble orientert eller forespurt. Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen sa på en pressekonferanse fredag at da hun ble informert, var passasjerene ute av skipet, spredt i alle himmelretninger. Den som har ansvaret for å iverksette tiltak, Tromsø kommune, ble ikke kontaktet før etterpå.

MS «Roald Amundsen» hadde vært på cruise rundt Svalbard, og hadde passasjerer og besetning fra inn og utland. I tillegg hadde rederiet fått informasjon om at en passasjer på forrige ukestur til Svalbard, hadde testet positivt på korona da han kom hjem. Kommuneoverlegen i hjemkommunen Hadsel sa til VG fredag at minst fire personer i Hurtigruten ble informert om smitten. Passasjeren fikk symptomer to dager etter at reisen var over. Kommuneoverlegen sa det kun var en teoretisk mulighet for at vedkommende kan ha blitt smittet før eller etter turen. Ergo var det sannsynlig at det hadde skjedd om bord.

Men Hurtigruten konkluderte med at smitten neppe hadde funnet sted på skipet, ettersom ingen andre var meldt syke eller smittede. Derfor fikk heller ingen av de 209 som var med på den samme rundturen beskjed om at en av deres medpassasjerer hadde testet positivt på det farlige viruset.

Nå har altså 33 av besetningen om bord testet positivt. Hvor mange smittede det totalt vil være, er umulig å anslå. MS «Roald Amundsen» har seilt med en potensiell dødelig last om bord.

Nyheten om skipet har også nådd internasjonale medier. For Hurtigruten er det et omdømmefall ingen vet resultatet av. Det siste et rederi som er avhengig av utenlandske gjester trenger, er en skandale som dette. Den kan få omfattende følger, både menneskelig og økonomisk. I skrivende stund er det en katastrofe for rederiet, som ingen vet utgangen på.