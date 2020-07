Katastrofemåling for Arbeiderpartiet

Støre skylder på korona etter at Arbeiderpartiet kun får 20,8 prosent oppslutning på en fersk partimåling

På en måling som Kantar har gjennomført for TV 2 får Jonas Gahr Støre og partiledelsen i Ap 20,8 prosent på julimålingen.

Høyre på sin side får hele 27.7 prosents oppslutning.

– Det er et dårlig tall, men det har vært en utrolig spesiell tid, så jeg skriver det på den store «korona-kontoen», sier Ap-lederen til TV 2.

- Frontet løsningene

Gahr Støre hevder at den dårlige meldingen skyldes at de har havnet i kulissene bak regjeringen som har frontet løsningene i disse spesielle tider. TV 2 skriver videre at hvis valget hadde vært i morgen, så hadde Ap vært avhengig av MDG eller Rødt for å få flertall på Stortinget.

LO-topp Jørn Eggum er fortvilet over katastrofetallene, og sier rett ut til kanalen at «dette kan vi ikke leve med».

God periode for Solberg

I Nettavisens stortingsmåling for juni, utført av Sentio, var tallene også gode for Erna Solberg og Høyre. Da var oppslutningen litt lavere enn målingen til Kantar, men 24,2 prosent fikk statsministeren til å lyse opp.

- Det er hyggelig å gå inn i sommeren med gode tall, sa Solberg om målingen til Nettavisen, like etter at den ble kjent.

Hun understreket at det likevel er andre ting som betyr mer enn partipolitikk og målinger.

- Det viktigste nå er å beholde kontrollen med smitten, samtidig som vi skaper flere jobber og får folk tilbake i arbeid, fortalte Solberg.

(NTB/Nettavisen)