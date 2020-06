Katt torturert til døde - Dyrevernalliansen utlover dusør

En katt på Simensbråten skal sannsynligvis ha blitt torturert med et grillspyd eller et lignende redskap.

- Noen hadde holdt katten Kaffe så hardt fast i hale og bakben at lemmene nesten var revet av. Kaffe hadde så blitt stukket 50 ganger med en spiss gjenstand, kanskje et grillspyd. Livet til den vesle katten stod ikke til å redde. Eier har politianmeldt saken, skriver Dyrevernalliansen i en pressemelding.

Den groteske handlingen fant sted natt til lørdag på Simensbråten, like ved Ekeberg.

Nå utlover Dyrevernalliansen en dusør på 10.000 kroner til vedkommende som kan bidra til å løse saken. De oppfordrer politiet til å etterforske saken.

- Denne triste saken er et typisk eksempel på sadistisk dyremishandling, og det er liten tvil om at dette er gjort med overlegg. Derfor er det viktig at saken nå blir etterforsket, slik at vi får klarhet i hva som har skjedd. Vedkommende som har gjort dette må stoppes og hindres fra å gjøre lignende ting igjen, sier Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen.

RASER: Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, er sjokkert over at noen kan mishandle en katt på det groveste.

Strafferammen for dyremishandling er på ett års fengsel og tre år ved grove lovbrudd.

- Dette er en alvorlig sak, fordi det etter all sannsynlighet er gjort med hensikt å torturere katten. Strafferammen ligger derfor opptil tre års fengsel. Vi mener at dette er for lavt, men første skritt nå er å få domstolene til å øke straffenivået slik at de rammene som er blir utnyttet. Her har vi sett en positiv utvikling de siste årene, men er ikke i mål, forteller Kleveland videre.

Juristen håper at så mange som mulig sender inn tips, og påpeker også at det er mulig å tipse anonymt.